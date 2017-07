Cangas vive el inicio de la Liga Galega B

nnn La Bandera Concello de Cangas marca hoy (18:30) el inicio de la Liga Galega B, en la que competirán siete traineras, entre ellas Vila de Cangas, que repite, y Virxe da Guía, que debuta. Ambas parten en la primera tanda junto a Esteirana, para después competir Mugardos, Muros, Cedeira y Mera.

Álvaro Faro ejerce de entrenador en Virxe da Guía y señala que "las expectativas son quedar lo más arriba posible. Sacamos la trainera después de muchos años y la preparación fue escasa. Durante el verano apenas salimos al mar. Mucha gente es la primera vez que va a competir en trainera. Tenemos a dos novatos que empezaron este año a remar y es el primer año sénior de varios remeros. Por lo tanto, no están acostumbrados a su exigencia ni a la distancia. La limitación es muy alta". Aun así, en la regata previa del 17 de junio en O Grove superaron a Vila de Cangas.

Porque la trainera hoy local vive también una delicada situación, como explica su técnico, Nando Rúa. "Pasamos muchas dificultades y mi intención es firmar el mismo resultado que el año anterior o mejorarlo. Es complicado porque dispongo de menos recursos. Tengo muy poco y, aún encima, tres de los mejores remeros están lesionados", comenta. En lo personal, reconoce que "para mí es toda una experencia. Vengo de estar en Urdaibai, que es como el Real Madrid con el máximo de rendimiento y exigencia, a un club en el que sacar la trainera es muy complicado. Hubo muchos días de ir al agua con bancadas sin cubrir".

El resto de la Liga Galega tiene como epicentro O Grove. Hoy (17:30), la Liga A disputa la Bandeira Concello de O Grove en el Porto de Pedras Negras, mientras que mañana (12:20) es el turno de la Bandeira Virxe do Carmen en el Porto de O Grove. Puebla y Samertolameu quieren deshacer su empate en cabeza en el primer fin de semana doble. Esta última bandera será también mañana (12:00) la segunda jornada de la Liga Feminina. No estará Cabo, que va a la clasificatoria de la Euskotren.n