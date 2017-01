El Cangas se queda sin el serbio Cutura

El Frigoríficos del Morrazo no podrá contar en la segunda vuelta de la Liga Asobal con el jugador serbio Davor Cutura, que jugará el resto de la temporada en la segunda división francesa.

Cutura, que lleva unas semanas entrenando con el equipo cangués, se había comprometido a quedarse hasta el final de la presente campaña si no recibía ninguna oferta interesante, pero esa oportunidad ha llegado del Limoges Hand 87, equipo que milita en la división de plata gala.

El jugador serbio participó el pasado fin de semana en el amistoso que el Frigoríficos disputó contra el Ademar León en Lugo, pero no llegará a jugar ningún partido oficial con la camiseta del club cangués.

De esta manera, el Frigoríficos deberá afrontar la segunda vuelta de la Liga Asobal, en la que se jugará la permanencia, sin un refuerzo de lujo. El club, además, no tiene previsto fichar. n