El Cangas pierde un punto

El Frigoríficos del Morrazo dejó escapar un punto ante el Ángel Ximénez Puente Genil en un duelo clave en la batalla por la permanencia de los cangueses. El conjunto dirigido por Víctor García 'Pillo' desperdició la ventaja de tres goles con la que afrontó los últimos cinco minutos de partido y no supo aprovechar el penalti con el tiempo cumplido que le habría dado la victoria. El central pontevedrés Alberto Casares fue el encargado de lanzar desde los siete metros y el portero del cuadro cordobés Álvaro de Hita evitó el gol.

El empate le sabe a poco al Frigoríficos, que no aprovechó el tropiezo de sus rivales directos en la lucha por eludir el descenso, lo que le mantiene a tres puntos de la salvación, que marca en estos momentos el Autos Gomas Sinfín cántabro con 11 puntos.

La trascendencia del choque se notó en la primera parte. Los continuos errores en ataque provocaron que la igualdad fuese máxima (2-3, 5-4, 7-7, 8-8) hasta que el Cangas, apoyado en los goles del sempiterno Suso Soliño, pegó un estirón (12-9, min.22). El técnico visitante, Quino Soler, pidió tiempo muerto. Y su equipo reaccionó con un parcial 0-4.

En el arranque del segundo periodo, el Frigoríficos dispuso de un ataque para ponerse tres arriba, pero el lanzamiento de Potic se marchó fuera. El Puente Genil sufría para superar el 6.0 de los morracenses y su rival lo golpeó sobrepasado el minuto 15 (22-18). Soler volvió a parar el choque con otro tiempo muerto.

Pero esta vez el Frigoríficos no se dejó sorprender y entró en los últimos cinco minutos con una renta de tres goles (25-22) que parecía prácticamente definitiva. Sin embargo, el técnico del Puente Genil ordenó entonces una defensa presionante para intentar frenar a su rival, al que los árbitros Iniesta Castillo y Soria Fabián señalaron en apenas un minuto dos faltas en ataque muy rigurosas. Chispi, con dos goles seguidos, apretó el electrónico.

El técnico local pidió tiempo muerto (25-24, min. 57) y su equipo buscó finalizar por el extremo, pero De Hita sacó el lanzamiento de Suso Soliño. Entonces, Novica Rudovic culminó la remontada andaluza. El Frigoríficos buscó un ataque largo y se atascó, pero precisamente Rudovic golpeó en el rostro de David García. Expulsión y penalti. Alberto Casares asumió la responsabilidad de lanzar el penalti que habría dado la victoria al Cangas. Había metido los dos anteriores, pero éste se lo detuvo De Hita para dar a los suyos un punto de oro.

Frigoríficos del Morrazo:

Hermones, Simes (3), Krook (1), Castro, Cerqueira (2), Pousada y Suso Soliño (6, 1p.) –siete inicial–, Salazar (p.s.), David García (3), Potic (3) Rubén Soliño, Muratovic (3) y Casares (4).

Ángel Ximénez Puente Genil:

Oliva, Cuenca (4), Chispi (7, 2 p.), Rudovic (4), Moreira (2), Moya (3) y Muñoz (1) –siete inicial–, De Hita (p. s.), Domenech (3), Revin, Josic (1) y Melgar.

Parciales:

3-4, 6-6, 7-7, 9-8, 12-10, 14-14 (descanso), 15-16, 19-17, 21-18, 22-19, 24-22 y 25-25.

Árbitro:

Iniesta Castillo y Soria Fabián (colegio valenciano). Expulsaron con tarjeta roja directa al visitante Rudovic (min. 59). Excluyeron dos minutos a Castro por parte del Frigoríficos y a Domenech, Revin y Melgar por parte del Ángel Ximénez Puente Genil.

Incidencias:

Partido correspondiente a la décimo séptima jornada de la Liga Asobal disputado en el pabellón de O Gatañal ante unos 1.300 espectadores.