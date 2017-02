El Cangas busca en Pamplona el punto perdido en O Gatañal

Todavía con el dolor que supuso perder un punto ante el Puente Genil Ángel Ximénez, después de que Alberto Casares fallase un penalti con el tiempo cumplido para ganar el partido, el Frigoríficos del Morrazo visita hoy al Helvetia Anaitasuna.

Necesita el equipo gallego puntuar lejos de O Gatañal para no obligarse a ganar todos los partidos en su pista si quiere soñar con la permanencia, y el desplazamiento a Pamplona parece uno de los más asequibles que realizará en esta segunda vuelta, sobre todo por la irregularidad que está ofreciendo el conjunto dirigido por Juanto Apezetxea.

Las opciones del Frigoríficos pasarán por minimizar los errores en el ataque posicional para evitar que su rival pueda correr. Su entrenador, Víctor García 'Pillo', recupera para este duelo al lateral izquierdo Nikola Milosevic, que no jugó ni un sólo minuto frente al Puente Genil pese a estar en el banquillo.

El serbio sigue sin justificar su fichaje. Llamado a hacer olvidar a Adrián Rosales, Milosevic ha ofrecido un pobre rendimiento hasta la fecha, lo que ha obligado a Pillo a utilizar, incluso, a un especialista defensivo como Eloy Krook en ataque.

"Obviamente el equipo está jodido por la forma en que se produce el empate pero eso ya es pasado, no hay que darle más vueltas. Con lo que nos tenemos que quedar es que haciendo bien las cosas podemos ganar muchos partidos en esta segunda vuelta", declaró a Efe el técnico del Frigoríficos, que tampoco escondió su enfado por el arbitraje sufrido en ese choque.

"En los últimos minutos nos perjudicaron claramente", señaló Pillo, quien, en todo caso, prefiere centrase en el duelo contra el Anaitasuna porque "si hacemos las cosas bien vamos a tener nuestras opciones de puntuar".

"Es un equipo muy fuerte, con una plantilla compensada y de mucha calidad que le permite realizar muchas rotaciones sin que el equipo lo acuse. Pero ahora mismo nosotros no podemos pararnos a diferenciar entre nuestros rivales. Hay que ir allí a puntuar", subrayó.

Las opciones del Frigoríficos en Pamplona pasarán, a juicio de su entrenador, por tener "un poco más de acierto" y "suerte" en los minutos finales, así como por evitar que el Anaitasuna rompa el encuentro en los primeros minutos. "Hay que llegar vivos al final, y eso pasa por evitar que puedan escaparse en el marcador. Será clave evitar que jueguen con la tranquilidad del electrónico", destacó. n