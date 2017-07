Campos y Garrido, al podio

Tres medallas de la delegación gallega y una del Kayak Tudense. Es el balance de la jornada de competiciones individuales en el Campeonato de Europa de piragüismo en la modalidad de maratón disputado en la bella localidad lusa de Ponte de Lima.

Tono Campos y el tudense Manu Garrido escoltaron en el podio al húngaro Marton Kover en C1, mientras que la pontevedresa Jennifer Casal finalizó en la tercera posición tras realizar una regata regular para subirse al podio.

La regata de C1 fue un duelo táctico con numerosas variantes. Por un lado, Tono Campos y Marton Kover lograron distanciar a todos sus rivales en la segunda vuelta. Entre los dos, viejos conocidos, existió el pacto de no agresión. Tampoco arriesgaron. Mantuvieron una cómoda ventaja durante casi toda la prueba. El húngaro fue mejor en el tramo final, en la vuelta pequeña. Se separó del gallego que no aguantó el tirón y terminó en el segundo puesto.

Manuel Garrido y Rui Lacerda protagonizaro un particular duelo lleno de sobresaltos. El componente del Kayak Tudense se quedó rezagado en la primera vuelta. Pero tuvo la suficiente capacidad de reacción para no descolgarse y remontar hasta la posición del portugués, que era tercero. Los dos eran conscientes de que llegar al liderato era una misión casi imposible.

Por lo tanto, eligieron mantenerse en una zona intermedia. Rui Lacerda se cayó después del penúltimo porteo. Manuel Garrido tomó ventaja, pero le esperó. Ambos se jugarían la medalla en la recta final. Y así sucedió. El canoísta del Kayak Tudense eligió el camino exterior. El portugués fue por el interior. Manuel Garrido, que volvió a la competición internacional después de varios años de ausencia, lograba su objetivo. Lo celebró con rabia.

Iván Alonso, cuarto

Por su parte, Iván Alonso no pudo subirse al podio en K1. Lideró la regata durante mucho tiempo, pero la batalla deportiva fue intensa. Hasta siete embarcaciones lucharon por ganar, algo poco habitual en este tipo de regatas. Las fuerzas parecían muy igualadas y un error era crucial. Después del último porteo llegó el gran examen. José Ramalho, de Portugal, fue el más listo de todos y se llevó al victoria. Adrián Boros, de Hungría y también considerado como uno de los grandes favoritos, fue segundo. Y el francés Quentin Urban se llevó la medalla de bronce. Iván Alonso fue cuarto. El palista reclamó, ya que consideró que le habían perjudicado dos maniobras del francés Quentin Urban en la última boya y también cuando afrontaban la recta de llegada. Los jueces desestimaron la queja.

Hoy finaliza el Europeo en Ponte de Lima con la disputa de las pruebas de barcos dobles.n