Un campeón inglés en Vigo

El Club de Esgrima de Vigo El Olivo lleva varios años asentado entre los mejores de España. De su cantera han salido destacadas tiradoras en categoría femenina como María Mariño –número uno del ránking nacional de Florete y representante española en los preolímpicos para Londres 2012 y Río 2016–, Irene Romero –número 2 del ránking y que, como Mariño, ya ha sido campeona de España absoluta– o Judith Rodríguez, que pese a su juventud ya sabe lo que es ser subcampeona de España sénior. El Olivo cuenta también con una de las promesas de la esgrima española en categoría masculina, Pedro Otero, que a sus 19 años está ya en el 'top ten' nacional. Pero ahora, además, el club vigués cuenta entre sus filas con una figura de talla internacional, el inglés Rhys Melia, que este fin de semana debutará como tirador de El Olivo en la prueba del ránking nacional que se celebra en Madrid.

La historia de una amistad ha unido a Melia y el club dirigido por Manuel Mariño. El floretista inglés, zurdo de 26 años, visita frecuentemente Galicia por cuestiones personales y decidió buscar un lugar en el que entrenar. Y en sus pesquisas surgió como mejor opción El Olivo, que ha acogido al británico consciente de que es una magnífica oportunidad para todos los integrantes del club. "Es un gran esgrimista y está asentado en la élite desde hace años", explica Manuel Mariño. "Buscó información sobre los clubes que había en Galicia y optó por El Olivo para practicar cuando está por aquí. Al fin y al cabo, en estos momentos somos el club más fuerte de Galicia. Contactó con nosotros en verano, no hubo ningún problema por ninguna de las dos partes y decidió fichar con nosotros. Intentará hacer, si es posible y tenemos fondos, que es el gran problema de cualquier deporte minoritario en España, el circuito español con nosotros", añade el 'alma mater' de la entidad viguesa.

El palmarés de Rhys Melia es imponente. Fue campeón inglés júnior en 2008, campeón absoluto británico en 2012 y medalla de bronce con la selección inglesa sub-20 en el Campeonato de la Commonwealth del año 2006. Además, ha participado en numerosas ocasiones en pruebas de la Copa del Mundo. Manuel Mariño confía en que la presencia de Melia resulte positiva para los floretistas del club, en cuyo equipo masculino hay también grandes tiradores a pesar de no haber obtenido resultados tan destacados como la sección femenina. "Esperamos que su influencia sea positiva. La única razón por la que los chicos no han obtenido tan buenos resultados como los de las chicas es porque ellas son excepcionales. Han alcanzado una semifinal de la Copa de Europa, han sido campeonas de España absolutas por equipos, campeonas de España inviduales… Es una pasada. Pero eso no quiere decir que ellos no sean fuertes. Son el mejor equipo de Galicia y Pedro Otero, con sólo 19 años, es el número 7 de España en el ránking absoluto, lo que no está nada mal. En cualquier caso, la llegada de Rhys supone un salto de calidad excepcional. Es más fuerte que cualquiera de los nuestros y entrenar con alguien más fuerte te hace mejorar, siempre y cuando estés mentalizado para ello", explica el maestro Mariño.

Más allá de su nivel, Melia tiene la peculiaridad de ser zurdo, lo que permitirá a los tiradores de El Olivo acostumbrarse a competir contra un floretista que maneja la mano izquierda y se protege al revés que la mayoría. "El porcentaje de zurdos en la élite es mayor que en la vida normal, debido a que la gente no está acostumbrada a competir con zurdos y muchas veces les complica la vida. Sólo los que técnica y mentalmente son fuertes son capaces de superarlo. Para los zurdos es una ayuda, aunque no sea en absoluto determinante", señala Manuel Mariño, que tratará de aprovechar al máximo los periodos en los que esté en Galicia Rhys Melia, que posee también el título de maestro y ejerce como tal en Birmingham. Ayer mismo entrenó junto a los tiradores del club en el pabellón de Coia, recinto en el que entrena El Olivo. "Estará aquí en periodos de una o dos semanas. Dependerá del calendario y las concentraciones que realicemos. Tiene trabajo allí, su principal fuente de ingresos, y no se puede permitir trasladarse aquí igual que nosotros no podemos permitirnos hacerle una oferta para que lo haga", señala Mariño.n