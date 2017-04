Caminos cruzados de primerizos

Allá por el último kilómetro, una debutante pasó a otro. Los dos con los mismos colores, pero con la diferencia de que uno debería haber cruzado la llegada con media hora de antelación. Fue la carrera paralela de dos primerizos en la cita entre Vigo y Baiona: Pablo Chao y Noemí Souto.

"No se me hizo larga, lo que pasó es que en el kilómetros diez me rompí el sóleo y me quedé cojo. No pude hacer mucho más", expresó Chao y añadió que "se supone que mi objetivo número 1 era terminar la carrera y el segundo era terminar en 1:30. Cuando vi que la hora y media era imposible, me centré en acabar y lo hice a trancas y barrancas. Y justo crucé la llegada pasadas las dos horas".

Unos minutos antes lo superó su compañera en el Máis que Auga, Noemí Souto. "Me fue bien, salí tranquila y llegué bien. Iba para dos horas y bajé un poco la marca. Le hice caso a Álex en la recomendación de salir tranquila. Conforme pasan los kilómetros te pones más nerviosa porque no lo tienes controlado, pero me encontré bien. Hay que dosificarse porque tenía el miedo de no llegar. Además, siempre encuentras a algunos desfallecidos, otros andando, algunos lesionados...". En este último grupo estaba Chao que, a pesar de los sufrimientos, se tomó la circunstancia con humor al terminar porque "el año que viene lo tengo fácil para bajar el tiempo".

Su prueba fue una especie de odisea, debido a que "me pegó un pinchazo y ya tuve que parar. Estiré y todo, pero ya vi que nada. No podía. Lo que hice fue impulsarme con la izquierda y apoyarme con la derecha, así terminé".

Por su parte, Noemí Souto vivió el placer de la debutante al que le marcha la carrera cuesta baja aunque se encuentre en un repecho. "Fue más o menos lo que tenía previsto, no me llevé ninguna sorpresa. Normalmente, en las carreras te emocionas mucho y vas más rápido que en un entrenamiento y esta también lo hice, pero mantuve la cabeza fría. Hay tramos complicados en los que no puedes forzar mucho como la salida o Monte Lourido".

Propósito de regreso

En ambos casos, tanto Pablo Chao como Noemí Souto ya piensan en regresar el próximo año, aunque el atleta reconoce que "me queda una cuenta pendiente con la Vig-Bay, pero espero saldar algo antes con la primera media maratón que localice en el calendario porque con las ganas no me voy a quedar". Por su parte, la corredora matiza que "estoy muy contenta y espero mantenerme. Ya estoy pensando en la siguiente y me encantó. Me gustó mucho, todo el recorrido, todo".

En la especie de carrera paralela de debutantes, Chao y Souto tienen sus particulares vivencias dentro del atletismo. Ambos sintieron la ayuda de la preparación en grupo, si bien, el hombre reconoce que "empecé a correr en septiembre de 2015 a raíz de una enfermedad. Competía en baile deportivo y me operaron de un oído porque me estaba quedando sordo. Tuve que estar tres meses sin hacer ejercicio, no podía hacer nada. Entonces después empecé a correr. Empecé solo y si hacía dos kilómetros ya era mucho. Cuando abrió el Máis que Auga me apunté al grupo por la recomendación de un amigo y, poco a poco, fui mejorando". Como consecuencia llegó su participación ayer porque "si estás en Vigo y no corres la Vig-Bay parece que no corriste nunca".

Por su parte, Noemí Souto precisa que "empecé justo a correr hace un año para preparar la Vig-Bay de este año. En la edición anterior vi que en el Máis que Auga estaban preparando la carrera, pero ya no me daba tiempo. Entonces, justo al terminar, me anoté al grupo de carreras y fue así. Hice carreras de diez kilómetros hasta la Vig-Bay, que era mi gran objetivo".n