Camiña: "Si los resultados son normales, nos salvamos"

La victoria del pasado sábado ante el Sinfín (33-24) ha dejado al Frigoríficos del Morrazo fuera de los puestos de descenso y dependiendo de sí mismo para lograr la permanencia en la Liga Asobal cuando quedan sólo dos jornadas para el final de la competición. Sin embargo, la dicha en Cangas no fue total porque el Villa de Aranda, rival del Frigo en la lucha por la salvación, se impuso inesperadamente al Naturhouse La Rioja (30-25), tercer clasificado, y suma los mismos puntos que los cangueses.

"Veo el equipo en un buen momento. Es una pena que la portería no se viniera antes para arriba porque si no estaríamos hablando ya de otra cosa. Tenemos un partido difícil este sábado en León y después otro en casa ante el Bidasoa que tenemos que ganar. El problema está en el resultado del Villa de Aranda, que fue un poco extraño", afirma el presidente del Frigoríficos, Manuel Camiña, que sobre este último encuentro considera que "Villa de Aranda ganó porque jugó solo. Creemos que no tiene equipo para ganar al Naturhouse, que es el tercero de la Liga Asobal, mientras que el Aranda está penúltimo. Entre el penúltimo y el tercero hay mucha diferencia. Nosotros, por ejemplo, hicimos un partidazo ante el Naturhouse y no conseguimos ganarle, mientras que Aranda ganó de cinco. Habrá que ver la alineación porque a lo mejor jugó alguno del Barça".

Tanto el Frigoríficos como el Villa de Aranda se enfrentarán en estas dos jornadas al Ademar León, que puede convertirse en el juez de la permanencia. El equipo cangués se medirá con los leoneses ya este sábado, una jornada en la que el Aranda visitará al colista Sinfín. En la última, el Frigo recibirá a un Bidasoa sin nada en juego y los burgaleses, al Ademar. "Si los resultados son normales, el Cangas tiene más posibilidades de permanencia, pero viendo algunas cosas tan anormales que están pasando... El Aranda, por ejemplo, después de perder contra nosotros, que somos menos equipo que el Logroño y los ganamos sobrados, le ganan al Naturhouse. Por eso no se puede hacer una predicción, porque los resultados a final de temporada no suelen ser normales, influyen muchas cosas", señala Camiña.

El presidente del Frigoríficos no renuncia a que su equipo venza este sábado en la pista del Ademar. "Es un partido que tenemos ahí ante un equipo muy fuerte y al que es muy difícil sorprender en León. Nosotros vamos a ir a por todas porque si ganamos en León y Aranda hace lo mismo en Santander, seguimos dependiendo de nosotros mismos, mientras que si perdemos y ellos ganan, ya no vamos a depender de nosotros en la última jornada. La verdad es que nosotros tenemos más boletos para perder en esta jornada porque Santander no es León", indica el dirigente cangués, que insiste en que "lo lógico –pero en el deporte no hay lógica– es que León nos gane a nosotros este sábado y después gane al Aranda en la última jornada. El Ademar va a jugar la Copa del Rey en casa y tiene que estar a un nivel alto, no puede relajarse para que no le pase como en la Copa Asobal el año pasado, que también fue anfitrión y no consiguió meterse en la final al perder contra el Naturhouse en la semifinal. Este año quieren llegar a la final de la Copa del Rey y tendrán que estar en un punto de forma importante. Supongo que estos dos partidos saldrá a competirlos a tope y es superior a nosotros y a Aranda. En teoría, debería ganar los dos, pero a ver qué pasa". n