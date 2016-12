Que cambien el formato de Copa

Que alguien coja a los prebostes de la Federación Española y de la Liga y los obligue a ver, seguidos y sin bicarbonato, media docena de partidos de vuelta coperos en las primeras rondas. Media docena, sólo; porque no queremos violar ninguna convención internacional. El sistema copero invita a encuentros anodinos en que ni el público ni los propios protagonistas disfrutan. El Celta no encontró anoche la motivación necesaria para jugar a su nivel ante un UCAM Murcia que tenía asimilada de antemano su eliminación y apenas apretó en los últimos minutos. Faena de aliño y clasificación para octavos de final. Objetivo cumplido. Pero lo de anoche no fue un espectáculo.

La comprensible desconexión

El de ayer era un partido para jugar en duermevela. La tensión nunca muy arriba y, por momentos, cayendo en picado. Un primer arreón para tomar el mando y un segundo para generar un puñado de acciones combinativas que acabaron produciendo un gol a balón parado. A partir de ahí, la casi nada. Porque no había ánimo como para realizar una demostración y porque tampoco el rival, ajeno a la rabia de la derrota, generaba reacción anímica alguna. El Celta se encendió en acciones puntuales y el resto del tiempo lo pasó adormilado. Comprensible desde el punto de vista de una plantilla que pensaba ya en las vacaciones tras un trimestre estresante. Incomprensible desde el punto de vista de un aficionado que gusta de disfrutar de su equipo siempre.

Planteamientos iniciales

En partidos como el de ayer, dicen mucho de las intenciones de los contendientes sus posicionamientos iniciales. El Celta quiso el balón y apostó por la posesión continua, apoyándose en la movilidad táctica de los tres centrocampistas elegidos de entrada

–Marcelo Díaz, Pablo Hernández y Nemanja Radoja–. Ellos marcaron lo que iba a ser el encuentro con su capacidad para moverse. Sobre todo, por la floja presión murciana. Porque si definitoria fue la manera de plantarse en el campo de los locales, todadía lo fue más, desde el punto de vista de la eliminatoria, la de los visitantes: esperando siempre, como si el 0-1 de la ida fuese a su favor, y fiando todas sus opciones a un error celeste, robo y contragolpe, con Collantes como única vía. Casi nada.

El decisivo gol

Si la predisposición de los dos equipos apenas provocaba dudas acerca de cuál iba a pasar de ronda, el gol de Marcelo Díaz acabó con cualquier posibilidad. El chileno supo aprovechar una falta al borde del área para dejar muestra de su calidad en el golpeo del balón. Fue a la media hora de juego, como colofón a los mejores minutos de juego de los célticos anoche. Y bastó para ganar el partido.

Fútbol sala

Tan superior se sintió el Celta dutante muchos minutos que muchos de sus jugadores practicaron el fútbol sala cuando el balón se acercaba al área rival. En esos momentos, las combinaciones se multiplicaban entre los pupilos de Berizzo, pases cortos que dibujaban infinitas líneas, pero casi ninguna de ellas en dirección a la portería del UCAM Murcia. Aquello de recrearse y no matar.

Los no habituales

Del once de ayer, cinco jugadores debían pelear por alcanzar o recuperar el favor del entrenador: Sergio, Sergi Gómez, Pione Sisto, Señé y Rossi. El primero arriesgó con los pies y paró bien; el segundo no se complicó; el tercero empezó con fuerza y acabó mareado; el cuarto estuvo demsiado gris; y el quinto pareció subir su nivel en la primera media hora, con acciones de mérito, para después desaparecer.n