Caluroso homenaje a José Ramón Lete en Baiona

Una representación del deporte gallego realizó en la jornada de ayer un homenaje al ex secretario xeral de Deportes de la Xunta y ahora presidente de Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete Lasa, en el Parador de Baiona. El dirigente señaló a la Radio Galega que "el acto de hoy me llegó al corazón, trataré de responder a este cariño que se me da. Estoy muy orgulloso". Al acto acudieron el conselleiro de Sanidade Jesús Vázquez Almuíña, la sucedora de Lete en la Xunta, Marta Míguez, y un grupo de directivos y representantes de entidades deportivas.n