Caloi regresa para medirse ó Castro

nnn Partido para case pechar a tempada ou para seguir con padecementos. O Choco, na décimo cuarta posición, recibe ó Castro que abre as prazas de descenso e que suma catro puntos menos que a formación de Redondela.

Polo tanto, a vitoria do equipo de Marcos Montes permitiría á formación da Vida dos Viadutos dispoñer de sete puntos de renda sobre o descenso a falta de cinco partidos. Como opoñente ten a un Castro que, lonxe de estar afundido, loita por manterse na categoría e acumula bos números nos dous últimos meses e a semana pasado superou ó Rápido de Bouzas (2-1), unha sinal do seu nivel de xogo.

O equipo de Redondela recupera a Caloi para este partido e con opcións de ser titular ante a ausencia de Alberto Suárez. Alberto Rey, Oki, Ricar e Carlitos non entraron na convocatoria de Marcos Montes. O Choco gañou a semana pasada ó Alondras, pero perdeu os últimos dous encontros no seu terreo de xogo, ante o Céltiga e o Deportivo B.n