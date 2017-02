Las cadetes gallegas reclaman sus medallas

Establezcamos el contexto. Los días 18 y 19 de junio del pasado año se disputó en Cartagena el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de la categoría cadete en edad escolar. La Federación Gallega elaboró sendos equipos masculino y femenino, cada uno con 17 componentes, uno por prueba. Los chicos acabaron en la sexta plaza, sin poder pelear por las medallas, pero las chicas sí dieron esa batalla. La cuestión es que un error en el recuento inicial otorgó el oro a Cataluña, la plata a Valencia y el bronce a Andalucía, pero una rectificación posterior a la entrega de las preseas –concretamente dos semanas después– subió al tercer cajón del podio al equipo gallego, que había sumado 234 puntos por los 230,5 de las andaluzas –como figura en los resultados oficiales federativos–.

Casi ocho meses después, las protagonistas de aquel logro deportivo no han recibido todavía la medalla que se ganaron. De ahí que una de ellas, la martillista de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra Iria Filgueira, decidiese en las últimas horas subir una iniciativa a la plataforma change.org solicitando tanto a la Federación Gallega como a la Española que le sean remitidos sus premios.

En la presentación de dicha iniciativa se asegura que las "chicas que forman parte de la selección gallega no han parado de reclamar sus medallas y nadie les ha hecho caso. No piden que se las quiten a las andaluzas , ya que consideran que no fue culpa suya, solo piden que les den unas iguales a las que tendrían que tener ya que pusieron mucho sudor y ganas en esa competición".

Entre las 17 seleccionadas gallegas, figuran dos atletas del Atletismo Femenino Celta, Lara Fernández (peso) y Olaia Becerril (longitud); una del Beade, Sara Lima (3.000 metros); y una del AVA, Cristina Freire (disco).n