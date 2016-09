"Aunque cada vez sea más difícil, el objetivo es el título"

El ala del Inter Movistar busca uno de los dos títulos oficiales que le faltan en su ya impresionante palmarés y lo hace desde un papel protagonista dentro del grupo.

Cada vez que la selección acude a una cita internacional, el objetivo es el título. ¿Es un lujo o una presión?

Más bien un lujo. Sinceramente, no me gustaría ser una selección que va a un Europeo o a un Mundial para quedar en una posición decente. El objetivo es ser campeones. Es lo bueno del deporte español, que al final siempre estamos entre los mejores.

Acostumbrado a ganar títulos, también querrá el del Mundial.

Desde luego, tengo muchas ganas. Me faltan dos títulos oficiales para tener en mi currículum, el Mundial y el Europeo de clubes, y ojalá esta temporada pueda conseguir los dos. Opciones hay y vamos a empezar a luchar por el Mundial.

¿Cada vez es más difícil un Mundial al subir el nivel de los rivales?

Sí, pero eso es lo bueno para el fútbol sala. Significa que funciona a nivel mundial y eso nos beneficia porque hay más competitividad, más ligas, más selecciones y hace más atractivo el Mundial de fútbol sala. Ya no es sólo Brasil, España, Rusia y Portugal. Hay otras selecciones que tienen opciones y eso es lo bonito del deporte.

Lo que querrá decir que habrá que estar concentrados en todos los partidos.

Sí, aparte porque tenemos un grupo complicado. Aunque la gente que no está en el día a día del fútbol sala no conozca a Irán o Azerbayán o a Marruecos, que quizás sea la más floja. Irán tiene jugadores muy buenos y en los dos últimos Mundiales España sólo pudo empatar contra ella.



Ante tal igualdad, ¿una victoria puede reducirse a los detalles?

En un torneo de esta magnitud, un gol de estrategia, unos penaltis, cualquier pequeño detalle marca la diferencia porque la igualdad es máxima.

En tal circunstancia, la competitividad y la calidad de la liga española ayudarán.

Es algo a favor que tenemos. Competir día a día contra equipos del máximo nivel al final hace que llegues a la selección y todo sea, entre comillas, más fácil. Al principio era mucho más sencillo jugar contra algunas selecciones pero cada vez se complica todo mucho más, el nivel físico aumenta año tras año y tienes que cuidarte mucho porque las otras selecciones tienen un poderío físico espeluznante. Sí es cierto que se ha perdido un poco esa técnica y ese juego de uno contra uno pero se ha ganado en físico y en velocidad.

Los resultados en la preparación han sido buenos. ¿Se sienten bien?

Nos encontramos bien, quizás un poco pesados ahora mismo por el trabajo físico de pretemporada, porque al final esto no deja de serlo, pero esta semana iremos aligerando peso y para el primer partido estaremos en óptimas condiciones.

En lo personal, puede salir un año casi perfecto: títulos con el club, el Europeo.

Sí, de ganar el Mundial sería un año de 9,5 sobre 10. Perdimos esa final del Europeo de clubes, a pesar de no merecerlo, y la verdad es que llevarnos este título sería el cúlmen a esta temporada. Y sobre todo, en la carrera de un deportista, ganar en unos meses un Europeo y un Mundial es algo muy poco accesible para muchos deportistas. Yo tengo esa opción y ojalá se dé.

Una vez asentado de lleno en la élite mundial, con cada vez más peso en Movistar Inter y en la selección, ¿qué queda del chaval que salió de Vigo hace una década?

A ver, no voy a decir que soy igual porque evidentemente he madurado. Pero sí que intento ser la misma persona agradable, cercana, tranquila. No creerme nada de lo que no soy. Humilde, sobre todo. Para mí la base de quien quiera ser un deportista de alto nivel durante muchos años es la humildad. Creo que eso no me falta. Gracias a dios, tengo los pies en el suelo. Me han ayudado a tenerlos ahí y también las lesiones que he tenido a lo largo de mi carrera me han hecho ver que la vida no es un camino de rosas. Lo agradezco y estoy orgulloso por ello.

Visto desde fuera, ¿quizás lo que más ha variado es su carácter en la pista?

Mi carácter en la pista antes lo tenía también. Sí es verdad que ahora se me puede ver un poco más porque juego más y minutos más importantes. Pero siempre me he caracterizado por eso. He llegado a donde estoy por mi carácter, por ser muy competitivo, por dar todo en la pista cuando juego. Sí que ahora pienso de forma diferente en la pista. Creo que soy algo más listo en algunos detalles, pero mi carácter es igual que antes pero con ese punto de madurez que dan los años en la élite.

¿Y que también controla más el escenario, no?

Exacto. Por ejemplo, cuando era más joven que un pabellón me pitase me podía afectar y ahora, todo lo contrario y le doy la vuelta a estas situaciones.

Un factor que tal vez venga bien en Colombia si los aficionados se decantan por Brasil.

No lo sé, la verdad. Sí sé que en el Europeo nadie iba con nosotros. Y nos fue bien.