Cabral no descarta jugar con España si no es convocado por Argentina

"Hasta el último día de mi carrera tendré la ilusión de volver a la Selección. Me ha tocado ir solo a un amistoso con la absoluta y espero en algún momento poder volver. Siempre y cuando haga las cosas bien en mi club, seguramente en algún momento se dará la oportunidad", comentó en rueda de prensa el central, que no cierra las puertas a jugar con España.

"Uno siempre tira para su tierra pero siempre he dicho que vestiría encantado la camiseta de España. Tengo un hijo español y este va a ser mi sexto año aquí. Le tengo un cariño muy especial", indicó el futbolista, que cumple su quinta temporada en Balaídos.

La plantilla del Celta continúa preparando el partido del próximo sábado contra la SD Eibar sin los diez internacionales que han viajado con sus respectivas selecciones: "Es difícil pero hay que entrenar sabiendo que tenemos un partido muy difícil en un campo muy complicado como es el del Eibar. Esperemos ir con nuestras mejores armas y que los jugadores regresen de la mejor manera".

Cabral también se refirió a la situación de su compañero Fabián Orellana, quien a pesar de estar lesionado viajó a Chile para incorporarse a la concentración de su selección y allí, durante un entrenamiento, recayó de su lesión en el tobillo.

"Las selecciones siempre quieren ver cómo está el jugador y a mí no me parece mal. Fabián viajó y no sé qué grado tiene ahora de la lesión. Hay que esperar a que lo vean nuestro médicos. Esperemos que esté lo antes posible para jugar", aseveró el central, quien recordó la mala suerte que está teniendo su equipo esta temporada con los viajes de los internacionales.

"Siempre que se nos van jugadores vuelven algunos lesionados y eso a veces nos complica, sobre todo al entrenador en el armado de juego, en tener efectivos. Pero Berizzo siempre se la rebusca y trata de poner lo mejor sobre el terreno de juego", subrayó.