Cabral: "Los malos resultados no sé si preocupan pero molestan"

Gustavo Cabral aseguró ayer en rueda de prensa que el castigo que le impuso Berizzo "está olvidado" y que la situación actual del Celta, en el fondo de la clasificación tras encajar dos derrotas en las primeras dos jornadas, molestan más que preocupar.

"El castigo fue una decisión de Berizzo que acaté y ya está en el olvido", afirmó el central argentino, que no quiso explicar los motivos de la sanción: "No explicaré nada. Fue una decisión del entrenador y no por cosas que han salido en periódicos. Y como el club ha tomado la decisión de guardar silencio, yo hago lo mismo".

Cabral quiere centrarse ya en el equipo y, sobre la situación después de las primeras dos jornadas, indicó que "no sé si preocupa, porque estamos empezando, pero hemos perdido y eso es lo que nos duele. Hemos perdido en casa y con el Madrid y el cero molesta un poco, pero hay que trabajar para sacarlo adelante. Tenemos competiciones muy buenas por delante, pero lo más importante es sumar en Liga".

Con todo, el defensa céltico considera que en el partido del pasado sábado contra el Real Madrid "se ha mejorado en muchos aspectos. Es verdad que se perdió, pero se sacan más cosas positivas que de la derrota con el Leganés. En aquel partido jugamos mal mientras que ante el Madrid mostramos otra actitud y nuestro estilo de juego". n