Cabral: "Estamos tristes y orgullosos"

Gustavo Cabral, uno de los más destacados del Celta en el partido de ayer, afirmó al final del encuentro que la sensación que le quedó "es rara, porque por un lado me siento orgulloso del plantel que conformamos. La verdad es que lo hemos luchado, hemos venido a un campo muy difícil con un resultado negativo, porque habíamos perdido en casa 0-1, y después nos encontramos con un gol de ellos aquí y la eliminatoria se nos había puesto muy complicada. Después metimos el gol con Roncaglia y estuvimos a punto de hacer una gesta histórica, pero me quedo con todo el espíritu que ha puesto el equipo, con las ganas, con no quedarse con nada dentro del cuerpo, sino gastar hasta la última gota de sudor dentro del terreno de juego y la verdad es que me siento orgulloso".

En declaraciones a Bein Sports, Cabral quiso agradecer el apoyo de la afición. "Tenemos que decir gracias a la gente que nos ha apoyado, a la que se ha trasladado hasta aquí para ver este partido, a la que quedó en Galicia, a nuestros familiares que han venido, a los que se han quedado en Argentina en mi caso, a los que se han quedado en casa viendo el partido y apoyándonos", dijo el central céltico, que insistió en el gran partido realizado por el Celta en Old Trafford: "Nostros siempre sentimos que podemos pelear la victoria ante cualquier rival. Lo hemos hecho en Copa del Rey con el Madrid y en Liga con el Barcelona, que son dos grandes equipos, y en esta Europa League también hemos dado pasos muy grandes para que el Celta llegase hasta aquí. Hoy lo hemos demostrado en un campo tan difícil como éste, ante un rival que nos gana en presupuesto, en jugadores, que estamos años luz de ellos, pero el equipo ha dado la cara y eso habla de un grupo humano que se entrega al máximo".

Por último, Cabral reconoció que el vestuario "está triste, por eso es una situación rara. Estamos orgullosos de lo que hemos hecho, pero tristes por no haber pasado, por no haber podido dar esa alegría a la gente de legar a la final. Nos quedamos con esa bronca, con ese gusto agrio, pero seguiremos intentándolo. Este equipo puede seguir creciendo, no hemos llegado a nuestro techo". n