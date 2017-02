Cabral entrenó, Tucu arrastra un golpe y a Rubén y Beauvue les queda una semana

nnnA la hora de elaborar la convocatoria y el once inicial de cara al partido de mañana ante el Real Madrid, Eduardo Berizzo tendrá muy en cuenta el estado físico de sus futbolistas. Y la mayoría de las noticias acerca de la salud de sus futbolistas fueron ayer positivas. Así, Cabral no pareció resentirse de la contractura en los isquios que le impidió acabar el jueves el duelo con el Alavés sobre el pesado césped de Balaídos. Y del resto de titulares, únicamente Pablo Hernández limitó en parte el trabajo.

Tucu sí realizó los primeros ejercicios a las órdenes del 'profe' Pablo Fernández en el campo de hierba sintética, pero después se retiró y no completó la carrera continua y los estiramientos que sí realizaron sus compañeros en el once inicial del jueves. El internacional chileno sufrió sendos golpes en un tobillo y una rodilla, pero en principio no son de consideración. Otra cosa es si Berizzo preferirá reservarlo pensando en Mendizorroza.

En este sentido, también hay que recordar que Giuseppe Rossi se retiró del encuentro ante el Leganés debido a otra contractura. Aunque ha entrenado con normalidad desde entonces, es otra cuestión a valorar por el técnico, con la opción abierta de que Guidetti aparezca en el once mañana. Con todo, si puede, reservará al sueco, con posibilidades de titularidad en ese duelo copero y que nunca juega dos partidos seguidos en el once con tan pocos días de descanso.

Por otro lado, Rubén Blanco y Claudio Beauvue volvieron a entrenar ayer con normalidad con el resto del grupo, pero no recibirán el alta médica, al menos, hasta la próxima semana, pudiendo extenderse la baja todavía diez días. Eso sí, las sensaciones de ambos son muy positivas.n