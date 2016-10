Caballero: "Necesitamos una nueva ciudad deportiva"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, insistió ayer en que la pretensión del Celta de adquirir el estadio de Balaídos no se hará realidad. Sin embargo, el primer edil sí se mostró dispuesto a colaborar con la junta directiva que encabeza Carlos Mouriño en otros proyectos, en especial con la construcción de una ciudad deportiva paralizada desde hace años. El viejo anhelo del presidente del Celta no salió adelante precisamente porque el Concello no encontró los terrenos necesarios ni aceptó algunas de las propuestas del club, pero Caballero se mostró ayer partidario de retomar el proyecto. "Necesitamos una ciudad deportiva", aseguró.

Balaídos no se vende. Ese fue el mensaje que lanzó el alcalde el martes y que repitió ayer. "Balaídos es público y seguirá siéndolo. Estamos haciendo la obra en el estadio y la vamos a acabar. Es patrimonio de la ciudad y queremos que siga siéndolo", indicó. "No contemplo que el campo de fútbol se privatice, lo pagaron con sus impuestos. Además, ¿venderlo para qué? Si está al servicio del Celta. Llevamos así 80 años y siempre ha ido bien. Balaídos ya está a disposición del Celta y ya está gestionado por el Celta", añadió el alcalde.

Por el contrario, Caballero sí se mostró dispuesto a colaborar con Carlos Mouriño en lo que se refiere a la construcción de una ciudad deportiva, aunque no aclaró en qué lugar sería posible. "Entramos en una nueva situación porque necesitamos una nueva ciudad deportiva, algo que va a ser muy bueno tanto para el Celta como para la ciudad, que recupera sus instalaciones que tanta falta hacen, sobre todo la de Barreiro", aseguró.

El deseo del Celta es levantar su ciudad deportiva en los terrenos en los que se ubica la vieja fábrica de Álvarez, en Cabral. Según fuentes del club, allí hay 182.000 metros cuadrados disponibles y el terreno se puede recalificar sin la necesidad de que se apruebe un nuevo plan general.

Por lo que respecta el proyecto de la universidad del deporte en el Colegio Hogar, Caballero aplaudió la iniciativa, pero señaló que se le tendría que buscar una ubicación "siempre contando con el marco de desarrollo urbanístico".n