Caballero insiste en que el Celta dio su plácet a las obras de Balaídos

El político socialista, en cualquier caso, reiteró horas antes en Localia Televisión que las críticas hacia la intervención ya realizada en Tribuna están fuera de lugar porque la reforma integral del recinto deportivo no está terminada y porque el Celta conocía, según expone, los pormenores de las actuaciones. "El Celta contrató al arquitecto y el proyecto de Balaídos", señaló con intención, aunque no quiso entrar en más polémicas.

En este sentido, Carlos Mouriño, presidente céltico, ha defendido que el club fue apartado del seguimiento de las obras en su momento y que éstas habían visto reducido drásticamente su presupuesto, lo que afectó a unas nuevas instalaciones con las que el club no está en absoluto satisfecho.

Críticas del Partido Popular

Por otro lado, el concejal del Partido Popular en el Concello vigués Miguel Fidalgo instó ayer al alcalde a explicar ya cuál es su postura en torno a esta polémica. Así, lo acusó de estar "desaparecido y mudo ante uno de los principales problemas que tiene la ciudad".n