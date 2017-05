Caballero: "Hemos venido a ocupar Manchester"

Uno de los momentos más singulares del día en Manchester ha sido la llegada del alcalde de Vigo, Abel Caballero, a Exchange Square, donde estaba concentrada la afición del Celta. El primer edil fue vitoreado por los seguidores celestes, con quienes acabó cantando la Rianxeira. Antes, hubo diferentes cánticos dirigidos al alcalde, como el "Y Balaídos, ¿qué?" -en referencia a su polémica con Carlos Mouriño- o el "¡Alcalde, paga una ronda!", que sonó con fuerza.

Caballero mostró su "satisfacción" por el gran ambiente generado por el celtismo. "La afición es espectacular. Que esté aquí toda esta gente que viene de Vigo y de toda Galicia para apoyar al Celta y para ocupar Manchester, como estamos haciendo, es una gran satisfacción", dijo el primer edil, convencido de la victoria. "El partido lo vamos a ganar. Al menos 1-2 y si se tercia, 1-3", indicó, antes de anunciar su pronóstico a un seguidor local: "One-four, more or less. Just to tell you. We are going to win".

Por último, Caballero respondió a los cánticos de los aficionados y acabó cantando la Rianxeira con ellos. "Hoy está todo pago en Manchester. Da gusto ver el celtismo que está aquí, es la buena afición detrás del Celta. Sé que vamos a pasar la eliminatoria. Esto no se discute. ¿Ustedes creen que se puede perder con esta afición? Hoy toca cantar la Rianxeira: ¡Mira Maruxiña, mira, mira cómo veñoooo!", remachó.