El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró ayer que la próxima semana le presentará a Carlos Mouriño, presidente del Celta, la propuesta de concesión de Balaídos que ha preparado el Concello. Dos días después de que el dirigente celeste se mostrase dispuesto a aceptar la concesión –opción que hasta ahora había rechazado en varias ocasiones y de manera rotunda–, el primer edil indicó que lo que buscan es "lo mejor para el Celta y para la ciudad".



"Estamos acabando el proyecto que vamos a plantear, que está ya muy elaborado porque llevamos bastantes meses trabajando en esto. Un día de estos lo llamaré (a Mouriño) y acordaremos una fecha. Calculo que la próxima semana. Iba a hacerlo a finales de esta semana, pero prefiero tomarlo con un poco más de calma para delimitarlo y hacerlo todo perfecto", indicó Caballero. "El Celta y la ciudad juntos son imparables. Esto es lo que estamos buscando. Todo el celtismo y la ciudad. Queremos marchar juntos y eso es lo que nos orienta. Vamos a tratar de hacer lo mejor para la ciudad y para el Celta, que son indivisibles, la misma cosa. Es un símbolo que trasciende incluso del fútbol", agregó.



Caballero no quiso avanzar detalles, si bien recordó que ahora mismo trabajan en la concesión de Balaídos y no en el emplazamiento de la ciudad deportiva que el Celta quiere construir y para la que ya ha encontrado terrenos en Mos: "Propondremos lo mejor para la ciudad y para el Celta. No voy a decir nada más de lo que dije. Va por la vía concesional y el resto, déjenme que el primero en conocerlo sea el presidente del Celta. Pero estamos trabajando en el estadio".



Precisamente, el alcalde acudió ayer a Balaídos para supervisar el estado de la reforma que se está llevando a cabo en la grada de Río. El primer edil explicó que la retirada de los módulos de la cubierta, que pesan entre cinco y catorce toneladas, se realizará en "unas dos semanas". Para ello se está utilizando una grúa que pesa unas 400 toneladas.



Posteriormente se procederá a la instalación de una estructura metálica como la que se colocó en Tribuna. Esa es la fase, indicó el alcalde, durante la cual no se pueden disputar partidos de fútbol en Balaídos. Caballero aseguró, no obstante, que el estadio estará disponible para el primer partido de Liga. "La parte incompatible con el fútbol es la de subir esas estructuras metálicas, como pasó en Tribuna. Es una parte delicada, técnicamente compleja. Por eso es lo que se va a hacer antes, de tal modo que la grada estará operativa para el primer partido de liga y a fin de año estará toda la obra terminada", señaló Caballero, que recordó que la inversión de Concello y Diputación en Balaídos supera ya los 13 millones de euros.n