Carlos Mouriño va cambiando su posición; el Concello mantiene firmemente la suya. El presidente del Celta, que tan pronto prometía no vender el club al capital extranjero como negociaba con un grupo empresarial chino su venta, anunció ayer a su Consejo de Administración –en un mero acto formal, pues la capacidad de decisión es totalmente del máximo accionista del club, quien tampoco en su momento tuvo al día al resto de consejeros de sus negociaciones– que ha decidido rechazar la oferta que tenía sobre la mesa y que rondaba los 100 millones de euros. Por lo tanto, renuncia, por el momento, a deshacerse de la entidad pese a que la situación no ha variado en lo sustancial de hace unos meses, cuando veía en la venta su única salida, a hoy.

Mouriño comunicó también al consejo, que a medio plazo podría sufrir algún cambio en su composición, que mantendrá su pulso con el Concello de Vigo, reiterando las ideas que estuvo exponiendo en la campaña publicitaria del pasado mes de diciembre: que el club necesita ser titular de un estadio, ya sea Balaídos si la ciudad se lo vende u otro nuevo, y que también precisa de una ciudad deportiva. Durante sus intervenciones públicas, el presidente del Celta aseguraba que no le quedaría más remedio que vender si no se concretaban tales planes. Ahora, tras la renuncia a esta oferta de capital chino, parece que ha cambiado de nuevo su opinión o que la expresada en su campaña no era totalmente cierta. Un nuevo vaivén.

Mientras esto sucede en casa Celta, el Concello siempre ha mantenido la misma postura desde que Mouriño –quien pasó de adorar al consistorio a repudiarlo en cuestión de horas– expresó su deseo de que el Celta se hiciese con la propiedad de Balaídos: el estadio municipal ni se puede vender ni se va a vender. Además, tampoco es visto con buenos ojos que la propia entidad construya otro estadio justo cuando el dinero público está sufragando la reforma de Balaídos, que quedaría infrautilizado si el Celta lo abandona.

Abel Caballero, alcalde de Vigo, volvió a ser ayer claro: "Respeté cuando se planteó el proceso de venta y respeto la decisión que ha tomado ahora. Ya saben lo que el ayuntamiento dice: el estadio no está en venta. Nosotros siempre dimos y daremos facilidades al Celta para que desarrolle su función y para llevar adelante su desarrollo. Sólo ponemos un límite: que cumpla con la ley y las normas. El estadio no está en venta, no se va a vender. Ni se puede vender ni se va a vender".

Visto lo visto, el futuro es difícil de predecir, dados los cambios de opinión de Carlos Mouriño en los últimos meses. De su persona depende el devenir de un club hoy por hoy enfrentado con el Concello. Mos parece dispuesto a acoger la ciudad deportiva, pero lo del estadio no está nada claro. Tal vez, el máximo accionista vuelva a cambiar de idea y se avenga a un acuerdo con el consistorio que nunca podrá ser el de compra de Balaídos.

Mientras, Mouriño seguirá con su opaca campaña de aproximación a los partidos políticos. La transparencia de la que presume sin fundamento alguno no incluye, al parecer, que él mismo comunique a la afición, y hasta a su propio consejo a tiempo, su decisión de no vender.n