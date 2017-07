Buceta llega al final de tres años de calvario

Una lesión de tres años cuando ya había recibido la llamada de la selección española. Ana Buceta se encontraba en el mejor momento de su carrera futbolística tras dejar El Olivo y recalar en el Levante de Primera División. Se hizo con un hueco en el equipo, destacó y su cartílago izquierdo quebró.

"He pasado dos temporadas sin jugar, recuperándome de la lesión. La última operación fue en mayo del año pasado y llevo toda la campaña con el proceso de recuperación y me renovaron una temporada más", indicó la futbolista moañesa, que también anunció que "me dieron el alta en la última visita al médico y ahora espero empezar la pretemporada como una más. Ya hacía parte del entrenamiento con el grupo, pero aún me queda hacer todo ahora. Tengo un plan de entrenamientos para hacer durante las vacaciones. Hago gimnasio y carrera, no paro. Después voy a meterme con las compañeras".

Ana Buceta vivió tres operaciones, la última hace más de un año. "El proceso fue largo y la recuperación fue difícil. Hubo momentos que costaron bastante y, poco a poco, iba mejorando y veía que la rodilla respondía mejor. Era algo que animaba".

No obstante, el problema originario fue mucho antes, hace ya tres años. "la primera operación no fue bien y después, la segunda, fue con dos intervenciones más". Un proceso largo porque "desde el primer momento me dijeron que era una lesión muy complicada porque fue en el cartílago y es algo que no regenera. Lo que me hicieron para solucionarlo fue un injerto de toda la rótula tras un cultivo de mi propio cartílago. La recuperación era de un año. Es una técnica nueva del doctor Guillén. Me dijo que para vida normal iba a ser suficiente y confiaba que para el fútbol también. Por eso nos decidimos por él".

Después de tanto tiempo, Buceta explica que "tengo muchas ganas, igual demasiadas. Tengo que tener paciencia porque las prisas no sirven de nada. Poco a poco".

Con el alta en la mano, ahora debe cambiar la mente y también contener sus ganas. La moañesa reconoce que "de momento tengo algo de miedo, pero cada vez va mejor y yo adquiero confianza, que es lo que me falta. Lo bueno es que esa molestia que tenía antes, que me impedía correr, bajar escaleras, hacer una sentadilla... Eso ya no lo tengo".

Durante todo el proceso recibió el apoyo del Levante, que la renovó año a año, a pesar de una lesión que parecía eterna e, incluso, incurable. "El presidente me dijo que no me preocupara, que me iban a recuperar. El entrenador, la directora de la sección femenina, todo el mundo me dio apoyo. No tengo ninguna pega. Estoy muy contenta porque nunca me faltó su apoyo y es algo muy importante".

Ana Buceta está de regreso y ahora queda el último tramo, el que consiste en entrar en una convocatoria, vestirse de corto y saltar al campo. El final del túnel.n