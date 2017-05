Bongonda agotó su crédito

Théo Bongonda comenzó la temporada con la vitola de sustituto de Manuel Agudo 'Nolito' en la banda izquierda del ataque del Celta. El técnico, Eduardo Berizzo, le dio todos los galones en el once inicial para favorecer la explosión del joven futbolista belga, que al final de la pasada campaña había dado muestras de cierto crecimiento como jugador. Sin embargo, Bongonda va a terminar la campaña que debió ser de su consolidación ya no fuera del equipo titular, sino incluso de la convocatoria.

Ayer, el entrenador celeste no incluyó en la lista de 19 jugadores convocados para el partido de esta noche ante el Real Madrid al extremo belga. Y cuando se le preguntó al respecto, no ocultó su descontento con su jugador, al que sustituyó en el descanso en el partido del pasado domingo ante el Alavés. "Necesita una reflexión sobre su rendimiento. Me parece que no está atravesando un muy buen momento y a veces es necesario reflexionar fuera", dijo. Y es muy poco dado a criticar a un jugador propio, lo que da cuenta de su decepción.

Eso sí, quiso aclarar que el descarte no se debe sólo a lo sucedido en Mendizorroza: "Yo no soy categórico nunca. Reviso después, veo el partido muchas veces. El partido no fue bueno, evidentemente, fue bastante malo. Pero no soy categórico exactamente con nadie a la uno. Soy categórico a la diez, pero a la uno, no".n