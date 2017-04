El Boiro destrona al Celta B

Un Celta B irreconocible perdió ayer el liderato en Barreiro tras caer de forma contundente ante un Boiro que se mostró muy superior y que sigue vivo en la lucha por la permanencia. El filial celeste naufragó en todas sus líneas y sólo el portero Néstor Díaz, a pesar de los tres goles encajados, estuvo a la altura del encuentro que deja a los vigueses sin depender ya de sí mismos a falta de tres jornadas para la conclusión de la liga regular.

Alejandro Menéndez alineó a su once habitual, salvo en los laterales, donde Agus sustituyó al sancionado Kevin Vázquez por la derecha y Castellano jugó de inicio en lugar de Samu por decisión técnica.

Sin embargo, el Celta B de ayer no se pareció en nada al que ganó los ocho partidos anteriores, una racha que se encargó de cerrar un Boiro que llegaba a Barreiro después de siete jornadas sin ganar.

El equipo de Fredi Álvarez salió a buscar a los célticos desde el principio con una presión alta que impidió al filial salir con el balón jugado desde atrás. De esta forma, cada ataque local comenzaba con un pelotazo de los centrales que, además, los jugadores del Boiro ganaban siempre en las disputas individuales.

Falto de ideas para atacar, el Celta B mostró también una inusual fragilidad defensiva y los de Fredi no dejaron escapar la ocasión. En el minuto 3 Cano probó por primera vez a Néstor Díaz con un disparo desde fuera del área ajustado al palo que el portero rechazó con apuros y en el 9, Juampa estrelló el balón en el larguero con un remata desde treinta metros.

El filial no lanzó su primer córner hasta el minuto 22, prueba de su escasa producción ofensiva, y poco después el Boiro se adelantó en el marcador. El gol empezó a cocerse con una falta que los visitantes sacaron rápidamente mientras los célticos seguían protestando al árbitro y que terminó con un centro desde la izquierda y un cabezazo de a bocajarro de Rubén Rivera que Néstor desvió a córner con una extraordinaria intervención.

En el saque de esquina, Rivera volvió a rematar de cabeza junto al segundo palo y esta vez los de O Barbanza celebraron el primer gol.

Tras el tanto, el Celta B tuvo unos pocos minutos inspirados y Hicham pudo hacer el empate al rematar un centro de Agus desde la derecha que salió ligeramente desviado, pero ahí quedó la reacción.

El Boiro volvió a controlar el juego y en el 43, Néstor detuvo de nuevo un duro disparo de Romay.

El paso por los vestuarios no mejoró al filial, que además encajó el segundo a los cuatro minutos de la reanudación en un contragolpe visitante que culminó Marcos Álvarez con un mano a mano con el portero celeste que resolvió a su favor.

El 0-2 y, sobre todo, las sensaciones de uno y otro equipo hacían presagiar una remontada, pero Alejandro Menéndez trató de refrescar al equipo dando entrada a Brais Méndez, que sustituyó a Juan Hernández.

Sin embargo, el Celta B no mejoró y el Boiro, cada vez más crecido, buscó el tercero y lo encontró en el minuto 68 con un centro desde la derecha que Rubén Rivera cabeceó en primera instancia, Néstor Díaz rechazó milagrosamente, y Romay acabó introduciendo en la portería también de cabeza.

El filial celeste estuvo tan pobre en ataque que su primer disparo entre los tres palos no llegó hasta el minuto 78, cuando Brais Méndez envió al larguero un disparo desde fuera del área.

Fue la única ocasión clara en todo el partido de un Celta B que, después de ocho victorias consecutivas, cayó en el momento más inesperado, frente a un rival en puestos de descenso que seguirá luchando por la permanencia.

Celta B:

Néstor Díaz; Agus, Roger, Diego Alende (Robert, min.90), Castellano; Juan Mera (Adrián Rodríguez, min.66), Borja Fernández, Gus Ledes, Juan Hernández (Brais Méndez, min.57); Hicham y Borja Iglesias.

Boiro:

Pato; Axel, Catú, Mateo, Pablo Crespo; Marcos Álvarez (Pedro Beda, min.65), Romay, Borja Yebra, Juampa; Cano (Manu, min.74) y Rubén Rivera (Gonzalo, min.69).

Goles:

0-1, min.24: Rubén Rivera; 0-2, min.49: Marcos Álvarez; 0-3, min.68: Romay.

Árbitro:

Sauleda Torrent (comité catalán). Amonestó al local Brais Méndez y a los visitantes Cano, Borja Yebra y Juampa, así como al entrenador del Boiro, Fredi Álvarez, y a su segundo, José Tizón.

Incidencias:

Partido correspondiente a la trigésimo quinta jornada de liga en el Grupo 1 de Segunda División B, disputado en el campo de Barreiro ante unos 1.200 espectadores, algunos de ellos procedentes de Boiro.