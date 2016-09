Blanco segue de amarelo

Samuel Blanco, ciclista redondelán do Rías Baixas, mantén o liderado da Volta a Galicia tras a disputa da penúltima etapa onte con inicio e final en Verín e vitoria de Marcos Jurado, do Supermercados Froiz. Á última etapa, que se disputa hoxe con saída (10:30) e chegada (13:24) a O Porriño, chegan cinco ciclistas nun minuto e, polo tanto, son os que teñen máis opción de gañar a xeral final da proba.

Na xornada de onte, o pelotón rodou compacto ata a ascensión de Cualedro (km.70). Nesta subida de terceira categoría dezasete corredores marcháronse por diante, entre eles o líder Blanco, nunha selección na que o Supermercados Froiz contaba con cinco representantes. Pérez volveu ser o primeiro no premio da Montaña e na Meta Volante de Oímbra (km.97) tamén repetía Mendonça.

O ascenso a Vilardevós, coa súa cima a 16 kilómetros da meta, racharon definitivamente a carreira. Miguel Buhmann (Kuota-Construcciones Paulino) e Pedro Gregori (Aluminios Cortizo) foron os primeiros en atacar e con eles conectarían Tello e Daniel Domínguez (Supermercados Froiz). Por detrás, Blanco amosábase sólido e non cedía máis de 25 segundos respecto ao cuarteto que coroaba con Gregori ao fronte.

No descenso as distancias reducíronse e Jurado saltou dende o grupo perseguidor. O manchego contactou coa cabeza e atacou en solitario a falta de cinco kilómetros. Demostrando as súas dotes de contrarreloxista venceu en Verín con 15” de diferencia sobre Mendonça e Tello, que deron tempo a un grupo de nove no que o líder entrou dous segundos cortado.

Ó desenlace da Volta no Porriño, Blanco preséntase cunha marxe de 23 segundos sobre Jurado, 35 con Gregori, 47 sobre Buhmann e 58 a Domínguez. O corredor do Club Ciclista Rías Baixas tamén é o primeiro sub-23 e o mellor galego. Na clasificación por equipos manda o conxunto asturiano Kuota-Construcciones Paulino, que se está a mostrar moi solvente.n