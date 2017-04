Billete hacia de salvación

Victoria de vida, de salvación, probablemente de permanencia. Tres puntos para respirar, inesperados y que tuvieron lágrimas, pasión, defensa y más de un rezo. Es el triunfo obtenido ayer por El Olivo ante el Ave Fénix Racing, que llegó a Vigo en la cuarta plaza y salió en la sexta tras sufrir una derrota inesperada, ilógica y sólo explicable por aquellos momentos épicos del deporte en el que un grupo de jugadoras saca más de lo que tiene para dar un salto hacia el objetivo cuando estaba sobre la cuerda floja y desequilibrado.

El Olivo ayer salió al césped del Pahíño de Navia con la certeza de que una derrota era más de medio descenso y una victoria otorgaba más de media permanencia. El oponente no invitaba al optimismo, pero salió a morder el campo hasta que aguantara el oxígeno. Y Nati, en uno año con más sombras que luces, ejerció de líder para enviar una falta -provocada por ella misma- a la escuadra rival. El empuje de El Olivo tuvo un segundo premio en un córner que no atrapó la guardameta y Marta, en el segundo palo, empujó a la red.

Era el ecuador de la primera mitad y, a partir de ahí, llegó la lógica que hablaba de la superioridad cántabra. Dominó el Ave Fénix, pero se defendió como pudo El Olivo. Nati se pegó con toda la defensa para arañar cada pelotazo al aire, Carmela contuvo lo que pudo al borde del desmayo, Desi cortó balones por tierra mar y aire e Irina entró en la segunda mitad para dar la pausa que necesitaba su equipo. Corrieron todas, hasta las que no suelen hacerlo. Aunque, sobre todo, destacó el trabajo de Silvia Simoes para tapar a la extremo Athenea. Marcaje voraz. Acabó exhausta y feliz. El Olivo sale del descenso a falta de un partido.

El Olivo:

Ainhoa, Silvia Simoes, Desi, María, Sara Quiroga, Raquel Porto, Carmela Anaclerio, Lucía Camisón (Nerea, min. 84), Tami (Irina, min. 55), Marta (Ángela, min. 67), Nati.

Ave Fénix Racing:

Eva, Liaño (May, min. 85), Sara Puertas, Sofía, Irene de la Fuente, Marta Moreno (Patricia, min. 63), Rebeca, Carlota (Ángela Labrador, min. 70), Vera (Sheila, min. 12), Athenea, Silvia Martínez.

Goles:

1-0, min. 14: Nati; 2-0, min. 24: Marta; 2-1, min. 61: Rebeca Herrera.

Árbitro:

Sofía Gándara Corrales. Mostró cartulina Carmela Anaclerio, Nerea Blanco y Silvia Simoes por El Olivo y a Silva Martínez por el Ave Fénix Racing.

Incidencias:

Pahíño de Navia. 200 espectadores.