Berizzo: "El resultado no tiene nada que ver con el partido"

Eduardo 'Toto' Berizzo salió de San Mamés decepcionado por el resultado pero orgulloso del trabajo de su equipo en el que consideró el mejor partido del Celta lejos de Balaídos en lo que va de temporada.

El entrenador del Celta lamentó la "injusta" derrota en el campo bilbaíno ya que su equipo "no mereció ni siquiera empatar sino ganar por diferencia" porque fue "superior" al Athletic.

"El rival encontró demasiado premio en cinco minutos y nosotros demasiado poco en 85. El resultado no tiene nada que ver con el desarrollo. El Celta atacó, creó no menos de cinco o seis ocasiones claras, pero la acción del penalti inyecta al rival. La derrota incomoda, pero el trámite fue un paso adelante", dijo Berizzo, que no pudo ocultar su enfado por un resultado que impide al Celta terminar el año en la zona alta de la clasificación de Primera División y que, por el contrario, dio tres puntos de oro a un rival directo en la lucha por las plazas europeas.

Para el técnico argentino la jugada clave del partido fue el penalti inexistente de Roncaglia sobre Iñaki Williams a diez minutos para el final en una acción en la que el colegiado Martínez Munuera quizás quiso compensar las dos penas máximas que no vio en el área celeste en la primera parte y que acarreó además la expulsión del defensa visitante.

"El Athletic fue capaz de meterse en el partido y por su ímpetu final encuentra el segundo gol, pero hasta entonces sólo hubo un protagonista que fue el Celta. Claro que el resultado importa y cuando pierdes todo se tiñe de oscuro, pero a pesar de la derrota nos vamos fortalecidos", subrayó Eduardo Berizzo, que pese a los tres puntos perdidos se fue satisfecho del juego de su equipo.

El entrenador del Celta añadió en la rueda de prensa posterior al partido que "por la entidad del rival y por escenario" fue "uno de los mejores, si no el mejor" encuentro del Celta lejos de Balaídos en lo que va de temporada. "El resultado nos castiga, pero el desarrollo del partido mostró un equipo muy superior al otro", indicó el Toto Berizzo, que no es la primera vez que destaca el juego de su equipo tras una derrota como la de ayer, en la que el Celta mereció mucho más que el rival. Sin embargo, la falta de acierto en el área contraria, junto con la entrada de Marcelo Díaz en el campo y el penalti inexistente dieron el triunfo a los vascos. n