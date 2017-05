Berizzo puede anunciar hoy que no seguirá en el Celta

El futuro de Eduardo Berizzo se resolverá en las próximas horas y, salvo un giro imprevisto en las negociaciones, todo hace indicar que el entrenador argentino no continuará en el Celta. Según informó anoche la Ser, el técnico puede anunciar esta misma mañana, en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana contra la Real Sociedad, que no renovará su contrato con el club vigués.

Las diferencias entre el Celta y Berizzo, según la información que ofreció anoche la Ser, serían "insalvables" después de varios meses de conversaciones. El técnico pidió al club una mejora salarial para él y para sus ayudantes y en este punto de las negociaciones, según pudo saber este diario, las diferencias no eran tan grandes. Sin embargo, Berizzo también pretendía dirigir un proyecto más ambicioso el próximo curso y desde Praza de España han asegurado en varias ocasiones, tanto por boca del presidente, Carlos Mouriño, como por parte del director deportivo, Felipe Miñambres, que la política de fichajes no iba a variar.

Sea como fuere, el interés de las dos partes –o al menos así lo aseguraron públicamente– era alcanzar un acuerdo y las negociaciones han continuado abiertas hasta el último momento. Pero el Toto Berizzo quería tomar una decisión definitiva antes de que acabase la Liga, con el partido de mañana contra la Real Sociedad, y esta mañana se espera que anuncie públicamente si seguirá o no en Vigo la próxima temporada. Según la Ser, las negociaciones se han roto y Berizzo no será el entrenador del Celta el curso que viene, pero no se puede descartar un giro de última hora en las conversaciones entre el técnico argentino y los dirigentes celestes.

Aspas: "Quiero que siga"

Precisamente, Iago Aspas se refirió ayer al futuro de Berizzo y no ocultó su deseo de que el técnico argentino continuase dirigiendo al Celta el curso que viene. "No hemos hablado hoy, pero sí que se viene hablando en las últimas semanas. La plantilla, por supuesto, quiere que se quede el míster. Ya se han visto los logros de los últimos años. Esperemos que llegue a un acuerdo con el club para que esté los máximos años posibles. Lo digo desde el plano individual y supongo que la mayoría de los compañeros piensan lo mismo", comentó el moañés tras la sesión matinal en A Madroa.

Cuestionado por sus sensaciones, Aspas agregó que no tenía claro qué podría suceder. "No sabría decirte. Esto es como una relación. Un día parece que sí, otro día parece que no. Cuando ganas a veces parece que sí, cuando pierdes parece que no tanto. Yo quiero que siga", apuntó el moañés.

Una de las peticiones de Berizzo era que el Celta configurase un proyecto más ambicioso. En este sentido, Aspas aseguró que mejorar es un objetivo común, pero recordó la deuda que en su día generó el Celta por gastar más dinero del que ingresaba. "No soy el que hace los números. Todos en la vida queremos seguir mejorando, pero es un tema que tendrá que valorar el club, que es el que conoce las entrañas. Ya vimos en las épocas doradas del club que se quiso ir rápido y nos pegamos una hostia grande. El club ya sabe de lo que ha pecado y se ha visto en los últimos años que las cosas a veces despacito se hacen mejor", concluyó el delantero del Celta tras el entrenamiento de ayer en A Madroa.