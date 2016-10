Berizzo: "No me preocupa cambiar de jefe"

"Lo mejor que puedo hacer es enfocarme en mi trabajo y abstraer a mi equipo de los elogios y de la crítica, siempre y cuando esta no sea constructiva. No formo parte de ninguna decisión que tenga que ver con ese tema", comentó el técnico celeste en su comparecencia ante los medios de comunicación.

No obstante, al preparador del Celta sí le preocupa que el malestar que ha generado entre el celtismo la venta del paquete accionarial mayoritario que posee Mouriño a un inversor extranjero termine por afectar al rendimiento de sus jugadores.

"Eso sí que me preocupa, que la gente no esté contenta. Debemos ser pacientes, tolerantes, y no generar prejuicios anticipados que tengan que ver con un cambio en la atmósfera. Somos un equipo que transmite sensaciones positivas y me preocuparía que la gente crea que vamos a ser peores. Tenemos que ser optimistas con lo que va a venir porque no tiene por qué ser malo", manifestó.

En este sentido, Berizzo recalcó que "evidentemente si mis jefes cambian y los nuevos propietarios no me agradan, pues no serán mis jefes. Pero ahora mismo no me preocupa cambiar de jefe".