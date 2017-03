Berizzo: "No hay favorito, es una eliminatoria muy igualada"

El Krasnodar es, a priori, un rival de menos nivel que el Shakhtar, al que el Celta tumbó en dieciseisavos de final con muchos apuros. Pero no por ello Eduardo Berizzo afronta la eliminatoria con más confianza. Al contrario, el técnico argentino aseguró ayer, en la rueda de prensa previa al encuentro de esta noche, que no considera que su equipo sea "favorito" en la eliminatoria que se cerrará la semana que viene en Rusia.

"No nos sentimos favoritos. Los dos venimos de eliminar a grandes rivales, nosotros al Shakhtar y ellos, al Fenerbahce. El Krasnodar está acostumbrado a repetir en competición europea. No hay favoritismos, la eliminatoria está muy igualada. Nos esperan dos partidos muy complicados. Estamos muy ilusionados y esperamos que esta competición nos siga durando mucho tiempo más", afirmó el preparador del conjunto celeste.

Sobre el Krasnodar, el 'Toto' destacó la organización de la escuadra dirigida por el exinternacional ruso Igor Shalimov. "El Krasnodar es un equipo muy organizado, con una estructura que sabe mantener. Cuenta con centrocampistas muy dinámicos y entre sus futbolistas importantes están su lateral izquierdo, sus mediocentros o sus interiores. Presionan cuando no tienen el balón y es un equipo muy organizado", apuntó.

Por otro lado, Berizzo afirmó que, pese al 5-0 encajado el fin de semana pasado en el Camp Nou y a la carga de encuentros en lo que va de año, el Celta llega a esta eliminatoria en un buen momento. "El equipo está muy bien. Hemos asimilado esta semana muy bien. El equipo entiende que es una competición diferente. Nos hemos acostumbrado a cambiar el chip y somos un equipo que crece ante una derrota. El partido de mañana es muy importante, sin perder de vista que acaba en Rusia en siete días. La competición nos estimula y nos motiva a todos", indicó.

El Celta repite en los octavos de final de la Liga Europa el mismo orden de partidos que en los dieciseisavos: la ida en Balaídos y la vuelta fuera. Contra el Shakhtar logró superar la eliminatoria pese a caer sobre el Lagares, pero Berizzo espera que su equipo sea capaz en esta ocasión de adquirir ventaja para el choque en Rusia. "Claro que hay situaciones ideales, pero también dentro de un partido suceden cosas. Ante el Shakhtar le dimos la vuelta a un partido en la prórroga marcando dos goles fuera de casa. El de mañana es un partido difícil ante un rival organizado que hay que atacar con mucha certeza. Debemos desordenar a nuestro rival con mucho fútbol", dijo, antes de insistir en que espera un duelo muy parejo: "Será una serie muy igualada. Tienen buenos jugadores y un estilo similar al nuestro. Trataremos de tener un buen día mañana, hacer más goles que ellos y seguir avanzando en la competición. Tenemos mucha ilusión. La gente se va ilusionando. A ver dónde somos capaces de llegar desplegando nuestro fútbol".

Para aprovechar el factor campo, el entrenador argentino confía en que sus pupilos sientan el respaldo de su afición, por lo que animó a los seguidores del conjunto celeste a acudir en masa a Balaídos. "Por televisión se ven cualquier tipo de partidos, pero el Celta jugando en casa la Liga Europa sólo se ve aquí", destacó el 'Toto'.

Por otro lado, el técnico argentino confirmó la ausencia de Pablo Hernández, que todavía no se ha recuperado de la lesión muscular que le ha impedido disputar los últimos encuentros y se une de este modo a la baja ya conocida de Rubén Blanco. Berizzo confía en que los centrocampistas que hoy actúen de inicio ante el Krasnodar sepan hacer olvidar la ausencia del 'Tucu'. "Es un futbolista muy físico, de mucho campo, de cubrir muchos sectores. Pero si algo tiene nuestro mediocampo es sincronización. Todos han jugado con todos y todos mezclan muy bien. El de mañana será un mediocampo de mucha elaboración para encontrar verticalidad a través de ellos", deseó el entrenador del Celta.n