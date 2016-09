Berizzo: "Necesitaremos equiparar la solidez del Atlético"

"Necesitamos un once muy fuerte para enfrentarnos a un equipo muy sólido. Al Atlético lo distingue su intensidad y solidez como equipo, con nuestro once necesitaremos equiparar esa solidez. El centro del campo necesitará agresividad, centímetros y fuerza física", advirtió en rueda de prensa el técnico celeste.



Berizzo auguró una dura batalla en el centro del campo por el control de la pelota: "Quien pueda moverla con inteligencia, evitando la presión rival, podrá adueñarse del partido. Somos dos equipos muy intensos, que presionan mucho al rival y provocan muchos quites, así que quien sostenga el balón a pesar de esa presión será quien comande el partido".



Elogió al equipo de su compatriota Diego Pablo "Cholo" Simeone, "juega un fútbol muy reconocible, casi siempre juega de la misma manera a pesar del cambio de nombres", e insistió en la necesidad de evitar que los rojiblancos puedan armar su contraataque.



"Necesitaremos presionarles mucho para que no puedan mover con fluidez el balón. Las pérdidas de balón serán un factor muy importante en el partido, quien soporte que los quites no le hagan daño irá construyendo su partido y quien los sufra se irá alejando de la victoria", manifestó.



No ocultó su preocupación por la fortaleza del Atlético a balón parado, y señaló que la baja por lesión del internacional chileno Fabián Orellana les obliga a "buscar variantes", entre las que podía estar el italiano Giuseppe Rossi.



"Es un futbolista que no sólo termina muy bien el ataque sino que lo construye muy bien, a partir de él la pelota siempre tiene un peligro mayor. Su desafío y el nuestro es meterlo en el ritmo de nuestro equipo", comentó Berizzo, quien negó tener algún problema con Simeone tras la marcha de Augusto Fernández al Vicente Calderón.



"No me enfade por la venta de Augusto, en realidad no me enfade por nada. Comprendo que un equipo como el Atlético de Madrid contrate a un futbolista muy bueno como Augusto. Y me pongo tan contento por él como por el entrenador que lo va a dirigir. Pero también sentí la satisfacción de haberlo reemplazado", explicó.



"No tengo ningún reparo frente a la contratación de ningún jugador. Por mí pueden vender a todos los futbolistas de mi equipo, mi reto será reemplazarlos con todo ese dinero que consigamos", añadió el entrenador celeste.