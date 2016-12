Berizzo y las miradas ajenas

Las informaciones se han venido repitiendo a lo largo de los últimos meses y siempre siguiendo el mismo guión: Eduardo Berizzo es la opción elegida por la dirección deportiva para ocupar el banquillo en el caso de que se vaya el actual inquilino. El entrenador del Celta, que acaba contrato en Vigo el próximo mes de junio y que no quiere concretar su futuro hasta que la temporada esté prácticamente finalizada, se ha ganado un prestigio en el fútbol español y argentino, principalmente, y está en la agenda de grandes clubes que ven en él la mejor elección de cara al futuro.

Las posibilidades que podría tener el técnico argentino de aquí al próximo junio no son moco de pavo. Jesús García Pitarch, director deportivo del Valencia, reconoció hace semanas que Berizzo es la opción de futuro que más le convence junto a la de Valverde, en el caso de que Cesare Prandelli no consiga reconducir al conjunto che. Desde el otro lado del Atlántico, en las últimas semanas se relacionó al Toto con el River Plate en el caso de que se marchase Marcelo Gallardo, extremo éste que finalmente no se produjo.

Horas antes del encuentro liguero contra el Athletic, desde el País Vasco también se apuntó que el entrenador del Celta es uno de los más valorados para sustituir a Ernesto Valverde, que tampoco tiene solucionado su futuro en el banquillo bilbaíno –y al que tampoco faltarán novias–. Y sobre todas estas opciones sobrevuela la más importante, la del Atlético de Madrid. El club colchonero vive en un sinvivir desde que el pasado verano Diego Simeone amenazó con un espantada. Las dudas en la marcha del equipo aumentan las que existen sobre la continuidad del Cholo. Y el Toto se presume como un recambio perfecto.n