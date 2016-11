Berizzo: "Fuimos a más y ganamos con autoridad"

El entrenador del Celta, Eduardo Berizzo, se mostró ayer satisfecho con la actuación de su equipo ante el Granada, si bien destacó que el sufrimiento de los últimos minutos –tras el 2-1 de Kravets– podía haberse evitado. "Al partido le sobró el sufrimiento final. Teníamos el partido controlado, jugando a veces con idea de ataque y a veces con idea de sostén. Pero cuando la circulación no va hacia adelante, invita al error. Cuando íbamos hacia adelante, el doble nueve permitía que otros se sumasen al ataque ante una formación rival que nos esperaba. Nos adaptamos al campo. Fuimos de menos a más. Ganamos el partido con autoridad, pero el sufrimiento creo que sobraba", valoró el técnico argentino al término del encuentro.

En cualquier caso, el 'Toto' Berizzo considera que el Celta jugó el partido con la "paciencia" necesaria para hacerse con los tres puntos ante un rival que acumuló muchos hombres en la retaguardia. "Habíamos hablado de la paciencia. Curiosamente, cuando vamos ganando 2-0 nos toman a la contra, cuando más serenos debíamos estar. Pero hoy jugamos con precisión y ganamos un partido que a priori era difícil. Lo resolvimos con paciencia y ganamos con autoridad", se felicitó el técnico.

El resultado permite al Celta continuar en la zona media alta de la tabla, a tiro de los puestos que dan derecho a jugar en Europa tras sumar cinco victorias ligueras seguidas en el estadio de Balaídos. "La asignatura pendiente es seguir creciendo, saber administrar los partidos y la ventaja. Ganamos porque apostamos por jugar, por la pelota. Aún en un campo que te complica un pase. Nos colocamos en un lugar de la tabla que deseamos", destacó el máximo responsable del banquillo celeste.

Por otro lado, Berizzo se mostró satisfecho por el gol marcado por Théo Bongonda después de las críticas que ha recibido el belga en este inicio de temporada. "El gol es fruto de que se desmarcó en el momento exacto y se convenció de que el vértigo que tiene su juego debe acabar en algo producente. Me gusta que crezca, que siga insistiendo. Toda la situación le harán crecer. Me alegro por Thóo, creo que el gol le llenará de confianza. Además, el equipo dio muestras de reacción en cuanto al partido del jueves", apuntó el 'Toto' en referencia al empate ante el Standard de Lieja, que deja en el aire el futuro europeo del Celta.n