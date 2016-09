Berizzo dice que no se le cae "ningún anillo" por ver al equipo en zona baja

"A mí no se me cae ningún anillo por ir donde voy. No me agrada ir ahí abajo, pero para salir de esta situación hay que ganar partidos y para ganar partidos hay que jugar bien. Nosotros no somos un equipo que gane jugando mal", recordó el técnico celeste en rueda de prensa.

Berizzo cree que los primeros encuentros de la Liga Santander y el debut europeo ante el Standard de Lieja han ayudado a su equipo a coger la forma tras una pretemporada que, a su juicio, no fue la mejor.

"La Liga empezó temprano para nosotros. Los partidos de pretemporada no nos terminaron de ajustar, de acomodar. Estos partidos han servido para eso. Debemos insistir con la circulación de pelota a un ritmo muy alto para construir ataques con ventaja. Eso necesita de una fluidez en el medio del campo con un ritmo muy alto", explicó.

Avanzó que el medio centro chileno Marcelo Díaz no está para jugar "de arranque" ante el equipo de Abelardo y que habrá rotaciones en el once, aunque no de una forma "masiva": "Las habrá en función del minutaje de la gente que corre riesgos, la que acumula cansancio".

A pesar de que su equipo desperdició numerosas ocasiones frente al Osasuna (0-0) en El Sadar, Berizzo salió "contento" de Pamplona. "Nos acercamos a lo que queremos ser, vamos hacia esa identidad que tenemos", subrayó.

"El del otro día fue un partido bueno al que le faltó la confección del gol. No sufrimos nada en contra y esa es la idea, ser muy sólidos defensivamente y encontrar los caminos del gol", aseveró el entrenador del Celta, a quien no le preocupa la falta de gol de su equipo, que solo ha marcado un tanto en cuatro jornadas.

"Existiría si no generáramos peligro, pero con ocasiones, los goles llegarán. Es cuestión de pericia y acierto en el momento exacto. Lo preocupante sería no llegar al arco rival", apuntó Berizzo, que destacó del Sporting de Gijón su "orden" y su "intensidad".