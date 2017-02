Berizzo dará prioridad al Celta pero no tratará su futuro "hasta más adelante

"El Celta siempre tiene mi prioridad, que me ponga de acuerdo es otra cosa. Jamás rehusaría una reunión, un comentario o una negociación. Primero es mi equipo, soy hombre de ideas claras, transparentes y firmes. Quiero lo mejor para el club, verdaderamente", explicó el técnico en su comparecencia ante los periodistas.



Berizzo recordó que desde su llegada se ha marcado dos objetivos y que se esfuerza en cumplirlos: "que la afición se sienta orgullosa de su equipo y que el Celta siga siendo más grande y mejor, eso son".



El técnico, que cumple su tercera temporada en Vigo, reveló que de momento no ha negociado con los dirigentes céltico su renovación porque "siempre le digo al club que los momentos deportivos me importan más que esa conversación", y apuntó que para él "siempre" es necesario encontrar "un porqué quedarse o marcharse".



"Si siempre existe un porqué y lo encontramos juntos me tendrán que seguir aguantando. Si no los encuentro les liberaré de estas ruedas de prensa confusas y enrolladas. A lo mejor podíamos hacer una encuesta con ustedes, si la hago con los futbolistas la perdería seguro", bromeó.



"El club siempre tiene intención de hablar conmigo sobre este tema pero siempre le explico que nos estamos jugando cosas muy importantes. Estamos en una situación de Liga muy ilusionante, en Europa seguimos vivos y vamos a jugar una gran eliminatoria contra el Krasnodar. El futuro del entrenador puede tratarse después", concluyó.