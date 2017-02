Berizzo: "Hay una cosa más difícil que ganar, seguir ganando"

"Lo que sucedió el jueves -remontar en Ucrania al Shathark el 0-1 de Balaídos- debe significar un síntoma de reforzamiento en la convicción de jugar de una manera. Eso tiene dos costados, que te sientes en el sofá, que es lo que no podemos permitirnos, o inyectarte para salir por la ventana. Y esto último debe ser nuestro combustible", comentó el argentino en su comparecencia ante los periodistas.



"Si pudimos jugar de esa manera nos lo debemos exigir en cada partido. Hay una cosa mucho más difícil que ganar, seguir ganando. Y ese es nuestro principal reto. Tenemos que ser siempre ese equipo de ataque, ese equipo con una convicción que se refuerza en la dificultad", agregó.



Berizzo confirmó que Rubén Blanco regresará a la portería en El Molinón, dejó entrever muchos más cambios en su once para no renunciar a un ritmo "alto" en el juego y desveló que el francés Claudio Beauvue, que no juega desde que se rompió el tendón de Aquiles en abril de 2016, podría tener minutos ante el Sporting.



"La idea es que la gente que siempre apareció en estos momentos, o que fue recambio en los momentos necesarios, siga creciendo y dando muestra de la misma manera que hicimos ante la Real Sociedad, Osasuna, Leganés o en la Europa League. Nuestra fortaleza está en el grupo. Vivimos un momento, tanto físico como futbolístico, en el que estamos muy cerca de nuestra máxima expresión", aseveró.



El entrenador celeste elogió al Sporting, "viene de hacer un muy buen partido", y no lo descartó de la pelea por la permanencia: "Contra nosotros intentará iniciar su reacción numérica porque de juego creo que ya ha reaccionado. Ha merecido algún punto más. Es un equipo que aún tiene mucho que decir, lo veo muy vivo".