Berizzo: "El arranque de Liga nos está poniendo a prueba"

El entrenador del Celta, Eduardo Berizzo, volvió a mostrarse ayer optimista pese al mal inicio de temporada de su equipo, que ha sido incapaz de ganar ninguno de sus cinco primeros partidos oficiales. El técnico cree que hay motivos para la esperanza y asegura que el hambre de victoria no es mayor que la que siempre han tenido.

"Al equipo el partido del domingo le dejó sensaciones positivas, nos acercamos a lo que queremos, vamos hacia esa identidad que tenemos. Fue un partido bueno al que le faltó la confección del gol. No sufrimos nada en contra y ésa es la idea, ser muy sólidos defensivamente y encontrar los caminos del gol", deseó de cara al partido de hoy contra el Sporting Berizzo, que cree que los primeros compromisos del curso le han servido al Celta para llegar al nivel que no pudo alcanzar en pretemporada: "Estos partidos nos están terminando de poner bien. La Liga empezó temprano para nosotros. Los partidos de pretemporada no nos terminaron de ajustar, de acomodar. Debemos insistir con la circulación de pelota a un ritmo muy alto para construir ataques con ventaja y eso necesita de una fluidez en el medio del campo con un ritmo muy alto. Las rotaciones irán enfocadas a proteger el minutaje de algunos, pero para el partido de mañana es importante conservar la identidad. A tantos cambios, cambia el entendimiento con el compañero. Cuando hay cambios masivos de esa manera lo pagas. El otro día me gustó el comportamiento de todos. Todo el mundo hizo esfuerzos para ser el equipo que queremos ser. Eso es lo que le pido a los jugadores para mañana".

El 'Toto' cree que su equipo tendrá que hacer un ejercicio de "paciencia" ante el Sporting, en el sentido más amplio de la palabra. "El arranque de Liga nos va a exigir mostrar una fortaleza y una creencia en lo que hacemos diferente. Nos está poniendo a prueba y hemos sido un equipo que siempre ha solucionado problemas. Para eso es necesario ser pacientes. En cuanto al partido mismo, hay que tener paciencia, que no es sinónimo de lentitud ni de parsimonia. La paciencia puede ser tener claro lo que tienes que hacer y hacerlo a una velocidad muy alta. Insistir con la intensidad del partido y escoger lo mejor es el significado de la paciencia para nosotros", explicó.

Berizzo aseguró que la falta de gol no le preocupa porque el equipo sí se ha mostrado capaz de generar ocasiones. "Existiría preocupación si no fuésemos capaces de generar peligro. Generamos peligro. Es cuestión de pericia, de paciencia, del momento exacto. Lo preocupante sería no llegar al arco rival y eso no nos pasa", indicó. el técnico celeste, que no quiere que sus pupilos sientan más presión de la necesaria: "Estamos viviendo un momento atípico, porque nuestros arranques fueron muy buenos en temporadas anteriores, pero no siento ni mayor ni menor presión por ganar que siempre. En mi cabeza siempre existe el ganar. Este equipo ha absorbido lesiones, ventas, malos comienzos, rachas… y siempre acaba encontrando las soluciones con su fútbol. El equipo tiene desde hace diez días síntomas de energía positiva y eso me deja tranquilo. Siempre tenemos vida. Basado en eso, soy optimista de cara al futuro", señaló. "El partido tiene la importancia de que jugamos en casa, queremos ganar y necesitamos sumar de a tres. Pero no más que eso. No quiero una presión exagerada ni añadida porque el jueves hay que volver a empezar. No es un partido trascendental, es sólo un partido importante, como lo son todos", añadió.

En la misma línea, Berizzo apuntó que "no es agradable ir abajo, pero tampoco nos rasgamos las vestiduras por haber ido siempre arriba. La mentalidad exacta es saber atravesar los momentos malos y disfrutar de los buenos. A mí no se me cae ningún anillo por ir donde voy. No me agrada ir abajo y para salir hay que puntuar, ganar partidos. Pero para ganar partidos hay que jugar bien".n