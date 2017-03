La fe inquebrantable que destila es una de las grandes cualidades de este Celta. Da igual lo fuerte que sea el golpe, siempre encuentra las fuerzas necesarias para ponerse en pie. Así tumbó al Shakhtar en los dieciseisavos de final de la Liga Europa y así adquirió ayer ventaja en la eliminatoria de octavos contra el Krasnodar. El equipo de Eduardo Berizzo fue muy superior durante el primer tiempo y generó suficientes oportunidades como para adquirir una cómoda renta, pero le faltó acierto en los últimos metros. Finalmente encontró su premio en los primeros compases de la reanudación, merced a un magnífico libre directo de Wass, pero permitió reaccionar a un Krasnodar que apenas tardó cinco minutos en igualar la contienda. Entonces llegaron las dudas y, con ellas, los mejores minutos del conjunto ruso. Pero el Celta no se rindió, nunca lo hace, e insistió en busca de un premio que llegó sobre la hora por medio de un espléndido testarazo de Beauvue a centro de Hugo Mallo que hace justicia a lo visto sobre el terreno de juego. La semana que viene, en Rusia, el conjunto del 'Toto' Berizzo tratará de certificar su pase a cuartos de final.

El Celta es un equipo hecho para disfrutar. Cuando maneja el balón, se siente indestructible; cuando corre detrás de él, sufre lo indecible. Y contra el Krasnodar se hizo con el control del cuero desde el primer momento. El conjunto de Igor Shalimov se plantó en su parcela con el objetivo de aprovechar las pérdidas de los vigueses para lanzarse a la contra y en los albores del encuentro amenazó con un par de arrancadas que no llegaron a buen puerto. Pero en cuanto los pupilos del 'Toto' Berizzo corrigieron sus imprecisiones y el balón comenzó a circular con soltura, el partido se tiñó de celeste por completo.

El Krasnodar echaba en falta sus numerosas ausencias. Sin su faro en ataque –el lesionado Smolov– le faltaban recursos para hacer daño a la defensa del Celta; sin su pulmón en la medular, el burkinés Kaboré, su centro del campo no se sostenía; y sin su lateral derecho titular, Kaleshin, no encontraba la manera de frenar a Pione Sisto. Martynovich, fuera de sitio, sufría para frenar las acometidas del danés y sobre la izquierda se volcó el ataque celeste durante buena parte de los 45 minutos iniciales.

Mediado el primer tiempo, el fútbol del Celta alcanzó su apogeo. Encerró al Krasnodar en su área y tuvo numerosas oportunidades para adelantarse en el marcador, pero el partido llegó al descanso con un 0-0 que no hacía justicia a los méritos contraídos por unos y otros.

La primera ocasión local fue, a los nueve minutos, un testarazo de Cabral atajado por Kritsyuk a la salida de un saque de esquina botado por Wass. Más tarde, una acción de Pione por el costado izquierdo acabó en un cabezazo demasiado flojo de Guidetti que atajó sin problemas el cancerbero del Krasnodar. Wass probó suerte con un endiablado lanzamiento de falta y Guidetti dispuso de otras dos buenas oportunidades que remató desviadas por muy poco. Volvió a la carga Pione Sisto superada la media hora de partido, pero tras una gran acción individual chutó desviado desde la frontal del área. Un disparo demasiado flojo de Iago Aspas culminó una serie de ocasiones fruto del absoluto dominio de un Celta que, sin embargo, no fue capaz de reflejar su superioridad en el marcador antes del descanso.

En cualquier caso, los 45 primeros minutos sí sirvieron para certificar que el conjunto celeste era superior al Krasnodar, al menos a este Krasnodar tan castigado por las bajas. La tarea en el segundo tiempo era transformar esa superioridad en un resultado favorable para el partido de la semana que viene en territorio ruso.

No tardó en conseguirlo el Celta gracias a un excepcional lanzamiento de falta de Wass. El danés tomó el testigo de Iago Aspas, que en las últimas semanas transformó en gol dos libres directos, con un obús que se coló en la portería de Kritsyuk tras tocar en el palo.

El conjunto vigués había necesitado 50 minutos de buen fútbol para reflejar su superioridad en el marcador, pero le bastaron cinco para echar por tierra todo el trabajo realizado hasta el momento. De pronto, el equipo de Berizzo dejó de hacer todo lo bueno que había hecho hasta el momento. Quiso marcar tan pronto el 2-0 que se encontró de golpe con el 1-1. El Krasnodar aprovechó la precipitación del Celta para acercarse por primera vez a la meta local con un lanzamiento de Podberezkin que se marchó alto por poco. Casi de inmediato, Claesson recibió un balón de Wanderson, se libró de Cabral y Fontás con dos toques en la frontal del área y superó la salida de Sergio con un sutil toque que se coló entre las piernas del 'Gato de Catoira'.

Con muy poco, el Krasnodar había sido capaz de empatar el partido. El Celta se vino abajo y los rusos se sintieron cómodos durante unos minutos, pero el equipo de Eduardo Berizzo logró reaccionar. El técnico argentino dio entrada a Jozabed para recuperar el control del encuentro y la presencia del andaluz en el centro del campo coincidió con la recuperación de los celestes. Las ocasiones, sin embargo, no llegaban con tanta facilidad como en el primer tiempo. Pero insistieron los celestes y al filo del final del tiempo reglamentario encontraron su premio.

Beauvue fue el último recurso de Berizzo. El de Guadalupe entró en lugar de Guidetti y, en su segundo partido después de diez meses lesionado, aprovechó un gran centro de Hugo Mallo a un minuto del final para conectar un excepcional testarazo que pone al Celta en ventaja ante el Krasnodar. Los cuartos están un poco más cerca. El sueño continúa.

Celta:

Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Fontás, Jonny; Radoja, Marcelo Díaz, Wass (Jozabed, min. 69); Iago Aspas, Guidetti (Beauvue, min. 77), Pione Sisto.

Krasnodar:

Kritsyuk; Martynovich, Naldo, Granqvist, Ramírez; Zhigulev (Torbinski, min. 82), Gazinski; Podberezkin (Mamaev, min. 74), Pereira, Claesson; Wanderson (Laborde, min. 77).

Goles:

1-0, min. 49: Wass; 1-1, min. 55: Claesson; 2-1, min. 89: Beauvue.

Árbitro:

Craig Thomson (SCO). Amonestó con tarjeta amarilla al jugador del Krasnodar Claesson.

Incidencias:

Ppartido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga Europa disputado en el estadio de Balaídos ante 18.279 espectadores.