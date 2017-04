Beauvue, candidato al once

Dentro de dos semanas, el 16 de abril, Claudio Beauvue celebra su 29º cumpleaños. Ese mismo día se cumple un año de la grave lesión que sufrió en un partido de Liga contra el Betis. Desde entonces, el delantero guadalupeño, que estuvo diez meses alejado de los terrenos de juego, no ha vuelto a ser titular. Mañana podría serlo, pues es uno de los candidatos a ocupar la vacante dejada en la punta del ataque por el lesionado Guidetti.

El Celta realizará hoy su último entrenamiento antes de recibir a la Unión Deportiva Las Palmas en un partido que inaugura una serie de nueve en veintisiete días a lo largo de un mes de abril cargado de compromisos para los celestes. Eduardo Berizzo perfila un once que no ha dado a conocer pero en el que no se esperan más cambios que los obligados por las lesiones de hombres importantes en el esquema del 'Toto' como Marcelo Díaz o el mencionado Guidetti.

Con Rubén recuperándose de una lesión muscular, Sergio Álvarez repetirá en la portería. Ahí no hay dudas. Tampoco hay muchas en defensa, donde Hugo Mallo y Jonny son inamovibles en los laterales, del mismo modo que Cabral lo es en el eje de la zaga. Su compañero podría ser Fontás, muy cerca de su mejor nivel tras el calvario que sufrió el curso pasado y que ya le ha arrebatado la titularidad a Roncaglia en más de una ocasión. El largo viaje realizado en este parón por el argentino, que además ha disputado dos partidos con Argentina, puede jugar a favor del central de Banyoles.

En el centro del campo, Berizzo está pendiente de Radoja. El serbio ha evolucionado favorablemente de la rotura fibrilar que sufrió en el gemelo y hoy mismo podría recibir el alta. La incógnita es si el Toto decidirá forzar su reaparición o preferirá esperar, teniendo en cuenta lo cargado que está el calendario. Con Marcelo Díaz lesionado, Pablo Hernández y Wass serán titulares seguro. Jozabed se perfila como una buena opción para Berizzo si Radoja no juega de inicio e incluso también si lo hace. En ese caso, Wass actuaría en el extremo derecho, con Iago Aspas en la punta del ataque y Pione Sisto en la izquierda.

Sin embargo, lo más probable es que el entrenador argentino vuelva a apostar por Aspas pegado al costado derecho, desde donde tiene más capacidad para sorprender a la defensa rival y viviría menos vigilado por los centrales visitantes. En ese caso, Berizzo necesitaría un delantero que ocupe la baja del lesionado Guidetti y el mejor colocado es Beauvue, que ya ha adelantado a Rossi en la lista de preferencias del Toto, como evidenció en el derbi de Riazor. El guadalupeño fue el mejor céltico en el choque ante el Deportivo, en el que asistió a Aspas en el gol de la victoria. Su rendimiento en dicho encuentro y en los minutos de los que disfrutó con anterioridad lo sitúan en una buena posición para volver a disfrutar del sabor de la titularidad.n