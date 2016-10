Beauvue: "Cada vez me siento mejor"

"Me siento bien. Hace cinco meses que me lesioné y llevo tres en rehabilitación. Todo va bien con Pedro -Docampo- y el equipo médico. Cada vez me siento mejor", comentó el ex futbolista del Olympique de Lyon en declaraciones a Celta Media.

En este sentido, el atacante señaló que se apoya mucho en el central Andreu Fontás para asimilar la lesión, ya que su compañero también tuvo que pasar por el quirófano por el mismo problema.

"Tuvo la lesión antes que yo y él sabía lo que me esperaba. Nos ayudamos mentalmente y seguimos haciéndolo ahora porque es una lesión que lleva mucho tiempo de recuperación y ésta puede conllevar secuelas por lo que no puedo estar todavía al cien por cien", explicó.

Por su parte, el jefe de los servicios médicos del Celta y médico de la selección española, Juan José García Cota, calificó a Beauvue como "el hombre de la eterna sonrisa":

"Ahora mismo ha cumplido los cinco meses y entonces estamos en un plazo en el que tenemos que tomar decisiones de cara a que vuelva competir, que al final es lo que queremos todos", manifestó García Cota.