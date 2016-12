Basconcelo vuela antes de Navidad

Gonzalo Basconcelo está en un gran momento de forma. Lo demostró el sábado, rebajando en siete segundos su marca en los 1.500 metros, y ayer lo volvió a demostrar imponiéndose con claridad en el 55º Gran Premio Pedestre do Nadal, la tradicional Carreira do Pavo. El vigués superó por casi un minuto al segundo clasificado, el ponteareano Daniel Bargiela, y el marroquí afincado en Salceda de Caselas Akka Essaadaoui completó el podio. En categoría femenina, la venezolana residente en Pontevedra Joselyn Brea ganó por delante de su hermana Edymar, que marcó el mismo tiempo en mete, y la viguesa Sandra Mosquera.

La Carreira do Pavo marca la llegada de la Navidad. Como manda la tradición, las calles del centro de la ciudad acogieron la prueba el fin de semana anterior a las fiestas. Más de medio millar de atletas participaron en un evento que incluyó también carreras de categorías inferiores, desde benjamines hasta júnior.

Basconcelo (Celta) dominó la carrera de 10 kilómetros para sénior y venteranos. El vigués mandó desde el principio y abrió hueco para ganar con autoridad con un tiempo en meta de 30:41. Casi un minuto más tarde alcanzó la llegada el segundo clasificado, Daniel Bargiela (Bikila), con una marca de 31:34. Akka Essaadaoui (SGP) fue tercero con 31:44. Por detrás llegaron José Alberto Bastos y Rubén Pereira, cuya pelea por la cuarta plaza se dilucidó por un solo segundo.

Menos margen separó a la primera y a la segunda clasificada en categoría femenina. La victoria, en cualquier caso, quedaba en casa. Joselyn Brea (SGP) superó a su hermana pequeña Edymar, aunque ambas marcaron el mismo tiempo (35:45). Cuatro segundos más tarde llegó a meta la viguesa del ADAS Sandra Mosquera (36:49). La también viguesa Sofía Freaza (Comesaña) concluyó en la cuarta plaza y quinta fue la eterna Soledad Castro, atleta también del Comesaña Sporting Club.

Júniors y juveniles compitieron en una carrera de 5 kilómetros en la que también participaron sénior y veteranos. Guzmán Gómez (Club Atletismo Santiago) fue el mejor en meta, con el céltico Xián Rodríguez y Daniel Vila como compañeros del podio sénior/veterano. En categoría femenina, Patricia Feijóo (Comesaña) se impuso con autoridad al completar los 5 kilómetros de recorrido en 20:22 minutos. Más de un minuto después llegó a meta Susana Pérez (Cancros Vigo) y con el mismo tiempo (21:32) lo hizo la tercera clasificada, Elena Vaz (ADN Runners).

La quincuagésima quinta edición de la Carreira do Pavo también tuvo como ganadores, en el resto de categorías, a los júniors José Villar (Val Miñor) y Laura Fernández (Comesaña), a los juveniles Iván Salgado (Comesaña) y María Pérez (Comesaña), a los cadetes Gabriel Canedo (Val Miñor) y Sara Lima (CSCR Beade), a los infantiles Hugo Domínguez (Sociedade Atlética do Tegra) y Carolina Santos (AVA), a los alevines Iker Amoedo (Sociedade Atlética do Tegra) y Manuela González (Val Miñor) y, por último, a los benjamines Juan Encinas y Lucía García.

Todo ello en una matinal soleada en la que se disputó la última prueba competitiva del cargado calendario atlético popular de Vigo en 2016. No obstante, el año lo despedirá la San Silvestre, cuyo plazo de inscripción se ha ampliado hasta el próximo domingo.n