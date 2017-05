Barreiro se llenará para el Celta B

El campo de Barreiro estará lleno en el partido de mañana entre Celta B y Valencia Mestalla, duelo de ida de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda División. El club vigués agotó ayer las 1.800 localidades de Barreiro tras repartirlas de manera gratuita entre los socios, y el técnico del filial, Alejandro Menéndez, confía en que el apoyo de la afición celeste sea un "plus" para su equipo.

"Hay una limitación grande en el aforo, pero deportivamente nos sentimos muy a gusto en Barreiro", señaló el técnico asturiano. "La gente es un aliento más, un plus para nosotros. No estamos acostumbrados a ello, sólo vivimos algo así ante la Ponferradina, y va a ser una ayuda mayor que para los demás, que ya están acostumbrados a esto", añadió tras el entrenamiento que el Celta B realizó ayer en las instalaciones de A Madroa.

Menéndez, que no podrá contar en el partido de mañana (12:00) con los sancionados Roger Riera y Samu Araújo ni el lesionado Agus Medina, considera que lo fundamental será que su equipo juegue como lo ha hecho toda la temporada, más allá de los condicionantes que tiene el doble duelo ante el Mestalla. "Es una eliminatoria en la que hay matices muy importantes, como los goles fuera de casa, y tenemos que nadar y guardar la ropa. Tenemos que defender muy bien nuestra portería porque es importante que no nos hagan gol, pero sobre todo tienes que pensar en hacer tu fútbol, en jugar, en hacer lo que has hecho todo el año y no especular. Si no subes para guardar la espalda, si no atacas para defender mejor, dejas de ser tú mismo. Nosotros intentaremos hacer lo mismo que hemos hecho siempre y ser un buen equipo", señaló el preparador asturiano.

Sobre el Valencia Mestalla, rival en esta primera eliminatoria, Alejandro Menéndez destacó que es un conjunto con "muchos argumentos" y un estilo de juego similar al del Celta B. "Es un equipo muy gemelo a nosotros, que busca tener la posesión y dar el balón a los jugadores más ofensivos, donde tiene buenos recursos, talento y mucha iniciativa. Es un filial que presiona alto, que tiene muchos argumentos y será un rival difícil".