Balaídos no registraba una entrada similar desde hace tres temporadas

Ni el resultado final puede borrar el ambiente que se generó el pasado jueves en torno al partido de ida de semifinales de la Liga Europa que enfrentó a Celta y Manchester United en Balaídos. El día después, las redes sociales sirvieron de cauce para que muchos jóvenes celtistas mostrasen su convencimiento de que nunca habían vivido una noche igual y para que los más veteranos hiciesen esfuerzos de memoria comparativa para medir lo vivido respecto a anteriores noches mágicas en el estadio vigués.

Con todo, no es menos cierto que la cuantificación numérica de los asistentes a Balaídos no supuso ningún tipo de récord respecto a pasadas temporadas. Y sin necesidad de remontarse a los años en que el Celta jugaba en Europa asiduamente. Las 26.202 personas que el jueves ocuparon su localidad en el recinto vigués, rozando el lleno pero sin alcanzarlo pese a haberse agotado todas las entradas una vez más, es una cifra muy reseñable dentro del actual panorama y meritoria en cuanto a respuesta del celtismo, pero no hay que retrotraerse demasiado en el tiempo para encontrar cifras iguales y mayores y no en citas históricas como la que tocaba el jueves. Eso sí, en porcentaje de asientos ocupados, dada la reducción en el número de localidades tras las últimas reformas que ha dejado el tope en poco más de 27.000, la respuesta cobra más relevancia.

Ni la presente temporada ni las dos anteriores hubo partidos en Balaídos en que se alcanzasen los 26.000 espectadores. En la actual, apenas se dieron tres encuentros por encima de los 20.000 (Bercelona y Deportivo en Liga y Real Madrid en Copa); en la pasada, el tope fueron los 24.519 que acudieron a presenciar el Madrid en Liga; y en la 14/15, de nuevo la visita del conjunto blanco supuso el récord con 25.274.

Siempre, por debajo de las 26.202 del United. Pero en la temporada 2013/2014 sí que se superó esa cifra hasta en tres ocasiones en los choques ligueros ante Barcelona (26.636), Athletic (27.300) y Real Madrid (27.703). Esta última, el 11 de mayo de 2014, hace tres años.n