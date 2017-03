Balaídos ha perdido 3.000 espectadores

El presidente y máximo accionista del Celta, Carlos Mouriño, asegura que no le preocupa, pero el descenso en el número de espectadores que asisten a Balaídos es cada vez más alarmante. En los tres últimos años, la asistencia media se ha reducido en casi 3.000 personas: de las 19.837 de la campaña 2013/2014 a las 16.986 del presente ejercicio. El miércoles, ante el Espanyol, se produjo la peor entrada en un partido de Liga (11.526 espectadores) esta temporada.

La afluencia de espectadores a Balaídos lleva tres temporadas consecutivas bajando. El salto que se dio con el regreso a Primera en la campaña 2012/2013 –en la que la asistencia aumentó en casi 7.000 personas para alcanzar una media de 19.154 en Liga– se mantuvo un año más, en el curso 2013/2014, en el que se rozaron los 20.000 espectadores de media: 19.837.

Desde entonces, los resultados del equipo han mejorado, pero la afluencia de aficionados a Balaídos no ha dejado de bajar. En partidos de Liga, la media ha descendido en casi 3.000 espectadores: 19.837 en la temporada 2013/2014, 19.222 en la 2014/2015, 18.205 en la 2015/2016 y 16.986 en la actual, en la que se ha producido la bajada más pronunciada, que incluso empeora si se incluyen los partidos de Copa y Europa (16.711). El descenso ha coincidido con el aumento del 20% en el precio de los abonos.

Los horarios no sirven de excusa en esta ocasión, ya que nueve de los doce partidos de Liga se han disputado en sábado o domingo y sólo uno –el derbi– por la mañana.

En esta campaña, sólo los duelos de Copa ante UCAM Murcia y Valencia empeoran la entrada del miércoles contra el Espanyol.n