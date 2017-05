Balaídos apunta a récord

El Celta despachó ayer las aproximadamente 300 entradas para el partido de mañana contra el Manchester United (21:05) que puso a la venta, correspondientes a los asientos de los socios con abono básico –sólo para Liga– que no retiraron entrada para el histórico duelo de ida de las semifinales de la Liga Europa. Balaídos apunta, por tanto, a la mejor entrada del curso. Por otro lado, todavía quedan 150 localidades disponibles para el choque de la semana que viene en Old Trafford, pertenecientes a la segunda remesa enviada por el United tras la queja presentada por el Celta ante la UEFA. Los aficionados que ya disponen de su reserva para el partido de Manchester podrán retirar su entrada a partir de las 12:00 horas de hoy.

Aficionados comprando localidades para el encuentro de mañana.

Y dos seguidoras con su reserva para Manchester.



Balaídos acogerá mañana un partido histórico. El Celta nunca había llegado tan lejos en Europa y nadie se lo quiere perder. Las entradas que se pusieron a la venta la semana pasada se agotaron en poco más de un día y las 300 que el club puso ayer a disposición de sus aficionados también volaron. El lleno no se puede asegurar porque hay muchos socios que no van a los partidos, pero todo apunta a que el vetusto coliseo olívico registrará mañana la mejor entrada de la temporada. El tope hasta la fecha lo marca el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Real Madrid, que llevó a 23.491 personas a Balaídos. En Europa, el récord se registró ante el Genk, con 21.608 espectadores en las gradas, mientras que en Liga fue en el derbi contra el Deportivo, con 21.024 espectadores.

Las 150 entradas para Old Trafford, disponibles sólo para socios, se venderán hoy en horario de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00.