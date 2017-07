De Baiona al Carrumeiro Chico

La competición se iniciará mañana, sábado, 22 de julio, con una de las pruebas más complicadas y emocionantes: la subida al Carrumeiro Chico, en la Ría de Corcubión, que además de puntuar para la clasificación general del trofeo revelará el nombre del nuevo campeón de España de Altura de la Zona Galicia.

Es una prueba larga, de casi 100 millas de recorrido de ida y vuelta, reservada en exclusiva para los barcos más grandes, de las clases ORC 0, 1, 2 y 3.

La salida se dará a las once de la mañana desde la bahía de Baiona y la llegada de los primeros barcos no se producirá hasta bien entrada la noche. Bastante antes está previsto que finalice la competición de los ORC 4 y los monotipos J80 y Fígaros, que no subirán hasta el Carrumeiro, sino que virarán mucho antes, en el faro de Camouco, frente a la isla de Ons.

En la segunda jornada de regatas, prevista para el lunes 24 de julio, toda la flota participante compartirá el mismo recorrido. Circunnavegará los archipiélagos de las islas Cíes y Ons, en uno de los trazados de mayor belleza paisajística de las Rías Baixas. El bocinazo de salida se escuchará a las doce, y por la tarde, una vez finalizada la prueba, las tripulaciones podrán disfrutar de una velada en el Monte Real Club de Yates, con degustación de gintonics de Martin Miller y Royal Bliss de Coca Cola y una cena marinera.

El 25 de julio, Día de Galicia, será una jornada decisiva para acabar de definir los podios del 42º Conde de Gondomar–Trofeo Banco Sabadell, ya que las últimas pruebas, mucho más técnicas, suelen originar cambios en las clasificaciones previas.

A partir del mediodía, dos recorridos barlovento-sotavento marcarán el inicio del final de una competición que laureará a sus ganadores por la tarde, en una entrega de premios que se celebrará en el Monte Real Club de Yates a partir de las seis.