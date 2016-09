Un atronador "minuto de ruido" recordó al duro defensor vigués

El pabellón de As Travesas registró ayer un movimiento inusual. A las seis de la tarde ya se registraban colas ante el recinto porque cerca de un millar de personas no quisieron perderse el primer partido de la jornada, que enfrentó a los dos equipos vigueses que disputarán esta temporada la Liga EBA: el VGO y el Seis do Nadal Coia.

Una vez terminado ese encuentro, que cayó del lado de los primeros, llegó el momento más emotivo de la jornada. La madre de Quino Salvo, Paula Pastor; su exmujer, Marta; sus dos hijas, Mónica y Silvia; y sus hermanos, José Ángel y Mari Carmen, recibieron un recuerdo en forma de escultura diseñada por el artista porriñés Candán, en medio de una inacabable ovación del público y ante la presencia de representantes políticos como el secretario xeral para o Deporte de la Xunta, José Ramón Lete, o el concejal de Deportes vigués, Manel Fernández.

A continuación, el alcalde, Abel Caballero, y la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmen Silva, entregaron sendos obsequios del Concello y del organismo provincial a los capitanes del Joventut y el Obradoiro, Sergi Vidal y Pepe Pozas, respectivamente.

Y, todavía antes del comienzo del choque entre los dos equipos de la ACB, el 'speaker' pidió a los asistentes recordar a Quino Salvo, pero no con el tradicional minuto de silencio, sino con un 'minuto de barullo' al que el público respondió con aplausos que llenaron el pabellón durante esos emocionados sesenta segundos.

Abel Caballero tomó el micrófono para, desde la pista el Central, "trasladar en nombre de la ciudad de Vigo a la familia de Quino Salvo nuestro cariño y nuestro afecto. En nuestra memoria sigue Quino y tiene que seguir estando en el futuro por el bien del baloncesto".

"Creo que la ciudad tardará mucho tiempo en olvidar ese minuto de aplausos que hemos tenido. Yo no soy una persona que se emocione fácilmente, pero tengo que reconocer que las lágrimas brotaron por mi amigo en ese momento", dijo después el presidente de la recién creada Asociación Quino Salvo, Julio Bernárdez. n