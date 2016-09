Atletas, os descoñecidos

As Xornadas Marisqueiras é unha desas carreiras diferentes, atípicas e extranas. Dende o quecemento o corredor xa intúe que está nun lugar onde o o peatón é practicamente inexistente ó longo de todo o ano. De feito, a proba de onte é dos poucos días onde o lecer gaña ó duro traballo diario.

Durante o percorrido, o atleta ten unha paisaxe monótona. A un lado está o mar, unhas veces protexido por muros pequenos e outras sen protección. Na beira oposta, durante case todo o percorrido, podías atopar unha beirarrúa pequena e os muros das distintas naves e almacéns. En ocasións, tamén había camións. Nalgún que outro peirao, a paisaxe mudaba e podías observar barcos e sentir o arrecendo da brisa mariña sen oposición. Onte entraba lixeira dende o mar, unhas veces máis forte que outras e sempre cun toque de frescor porque na ría de Vigo estaba instalada a néboa.

É a paisaxe que se atopan mariñeiros, estibadores, vendedores e peixeiras durante moitos días do ano. É certo que algúns deles non chegan a vivir estas sensacións porque cando percorren os peiraos do Berbés é con noite pecha. Entón a luz do mar é case negra e as farolas alumean o chan gris. Onte os atletas racharon o ritmo habitual do Berbés e por mudar, ata desapareceron as gaiovotas. Cando este xornal chegue a rúa xa estarán a pé de porto para aproveitar os restos de peixe. A normalidade.n