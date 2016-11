Atenas pide dos goles

Superada la decepción que supuso empatar contra el Standard, el siguiente paso del celtismo fue sacar la calculadora y empezar a hacer cuentas. ¿Qué hace falta para que el Celta se clasifique para los dieciseisavos de final de la Liga Europa? Fundamentalmente, mejorar el resultado de los belgas y, en caso de que estos superen al Ajax en el Maurice Dufrasne, marcarle al menos dos goles al Panathinaikos en el estadio Apostolos Nikolaidis. Las opciones, en cualquier caso, son múltiples. Tanto es así que el Celta puede incluso avanzar a las rondas eliminatorias perdiendo en Grecia y quedar apeado de las mismas ganando en Atenas. Todo es posible.

El Ajax alcanza la última jornada con el primer puesto asegurado y el Panathinaikos, sin opciones ya de abandonar la última plaza. Celta y Standard pelearán por el segundo billete del grupo para dieciseisavos en la jornada que se celebrará el próximo jueves 8 de diciembre. Ambos comenzarán los partidos en Lieja y Atenas (21:05) empatados a puntos y con el 'gol average' particular también igualado, tras sumar sendos 1-1 en los dos encuentros en los que se midieron en la fase de grupos. La diferencia la marcará la diferencia general de goles, en estos momentos favorable al Standard (+2) por un solo gol sobre el Celta (+1). En cambio, los vigueses tienen la ventaja de que han marcado más goles, circunstancia de que en caso de igualar la diferencia entre los tantos a favor y los tantos a contra resultará determinante.

Si el Standard no gana, las cuentas resultan sencillas. Con una derrota de los belgas contra el Ajax –invicto hasta la fecha–, al Celta le bastará empatar en Grecia para plantarse en dieciseisavos. Si el Standard empata, cualquier victoria de los vigueses les llevaría hasta las eliminatorias.

Si por el contrario el conjunto de Aleksandar Jankovic se impone en su estadio al Ajax, el Celta necesitará ganar y marcar al menos dos goles en Atenas. Cualquier resultado del Standard desde el 1-0 al 4-2 obliga a los vigueses a ganar por un gol más para pasar a dieciseisavos. Si el Standard vence 2-0, el Celta necesita al menos un 3-0; si el Standard golea 4-1 al Ajax, el Celta necesitará al menos un 0-4.

Los matices comienzan con un hipotético 4-3 del Standard. En ese caso, al Celta no le bastaría únicamente con ganar por dos goles de diferencia. Tendría que marcar al menos tres goles. Esto es, un 0-2 no le valdría, pero sí un 1-3. La clave es que si el Standard marca un gol más que el Celta pero gana por un gol menos (por ejemplo, un 3-2 frente a un 0-2 o un 4-3 frente a un 1-3), ambos quedarían empatados también en el 'gol average' general. En estos dos ejemplos, con 10 goles a favor y 7 en contra o 11 tantos a favor y 8 en contra. En esa hipótesis, el reglamento de la Liga Europa para la temporada 2016/2017 establece que quedará por delante el equipo que haya marcado más goles fuera de casa. En ese caso sería siempre el Celta, que ahora lleva 3 por los 4 del Standard, pero sólo podría forzar un empate como el mencionado si hace al menos dos tantos en Atenas, en cuyo caso ya superaría a los belgas.

Por tanto, ante una victoria del Standard por 4-3, el Celta quedaría eliminado con un triunfo por 0-2 porque el conjunto de Aleksandar Jankovic habría marcado más goles en la fase de grupos. Con el mismo 4-3 a favor de los belgas, el Celta pasaría con un 1-3 porque habría marcado más goles fuera de casa. Con resultados más amplios, y también menos probables, la regla se mantendría: el Celta necesita ganar por un gol más que el Standard y que los belgas no marquen dos goles más.

La situación puede ser todavía más rocambolesca si ambos pierden sus partidos. En ese caso, la esperanza de los vigueses pasa por que el Standard pierda por un gol más. Pero en ese supuesto podrían incluso acabar empatados en el número de goles marcados fuera de casa. Por ejemplo, con un 2-4 a favor del Ajax y un 2-1 para el Panathinaikos. En ese supuesto decidirían las victorias fuera de casa y el pase a dieciseisavos sería para el Standard merced a su triunfo precisamente en Atenas.n